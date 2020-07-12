مقتل أربعة جنود باكستانيين في اشتباك مع مسلحين (الجيش)

فاروق نعيم اف ب/ارشيف

جندي باكستاني في سوق في ميرانشاه

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اسلام اباد (أ ف ب)

اعلن الجيش الباكستاني الأحد مقتل أربعة من جنوده في اشتباك مع مسلحين في منطقة قبلية في شمال غرب البلاد بمحاذاة الحدود مع أفغانستان.

ووقع الاشتباك في ميرانشاه عاصمة اقليم شمال وزيرستان المضطرب امنيا، حيث تم شن عدة عمليات عسكرية في السنوات الأخيرة ضد مسلحين محليين وأجانب.

وجرى عندما كانت قوات الأمن تقوم بعملية ضد مخابئ لمسلحين مشتبه بهم في المنطقة.

وقال الجيش في بيان "ما إن طوق الجنود المنطقة" حتى تعرضوا لإطلاق نار، مضيفا أن "قوات الامن أردت جميع الارهابيين الذين أخرجوا من مخابئهم"، ولكن خلال تبادل اطلاق النار "استشهد أربعة جنود".

وأشار البيان الى مقتل أربعة "ارهابيين" في الاشتباك.

وتحارب باكستان تمردا إسلاميا محليا منذ أكثر من عقد أدى الى مقتل آلاف المدنيين وعناصر الأمن في هجمات للمتطرفين.

وانخفض منسوب العنف في باكستان بعد عمليات للجيش في شمال وزيرستان، لكن الجماعات المتشددة لا تزال قادرة على تنفيذ هجمات.

© 2020 AFP