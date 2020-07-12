نتانياهو يتعهد تقديم مساعدات مالية لاحتواء غضب الإسرائيليين

غالي تيبون تصوير مشترك/ا ف ب

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (يسار) يضع كمامة واقية ويستمع إلى سكرتير الاجتماع الحكومي الأسبوعي تساخي برافيرمان في مستهل الاجتماع الأسبوعي في وزارة الخارجية الإسرائيلية في القدس في الخامس من تموز/يوليو 2020

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القدس (أ ف ب)

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد بتقديم مساعدات مالية فورية للمتضررين جرّاء كوفيد-19 في وقت تزداد الانتقادات للسياسة التي اتبعتها حكومته لمكافحة الوباء.

وتوافد آلاف الإسرائيليين إلى ساحة رابين في تل أبيب السبت معبرين عن شعورهم بالإحباط من نتانياهو الذي قوبلت إدارته للأزمة بإشادة في البداية.

وسجلت إسرائيل الأسبوع الماضي اكثر من ألف إصابة خلال 24 ساعة وهو ارتفاع كبير مقارنة بالأعداد اليومية التي سجلت في السابق وقبل تخفيف القيود، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى أكثر من 38 ألفا، بينها 358 وفاة.

ولم يتطرق نتانياهو قبيل الاجتماع الأسبوعي للحكومة إلى تظاهرة تل أبيب، لكنه وعد بأن حكومته بصدد صرف المساعدات المالية.

وتعهّد نتانياهو الخميس خلال كشفه عن الخطة الهادفة إلى إخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية المرتبطة بالفيروس بتقديم منح مالية تصل إلى 7500 شيكل (2170 دولار أميركي) لأصحاب الأعمال الخاصة.

وقال الأحد "هذا الدعم منحة ليست بحاجة إلى تشريع، أصدرنا تعليماتنا بتقديمها اليوم، سيتم الضغط على الزر وستصل الأموال إلى الحسابات في الأيام المقبلة".

كما أعلن نتانياهو عن تقديم حزمة مساعدات أوسع للعمال وأصحاب المصالح الصغيرة عبر البرلمان (الكنيست) خلال أيام.

من جهته، أكد الكاتب في صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية ناحوم بارنيا أن مظاهرة السبت تعكس حجم المشكلة في الدولة العبرية.

وأضاف "حرّك الاحتجاج سلسلة كاملة من أصحاب الشركات التجارية التي انهارت والعاطلين عن العمل في مجالات صناعة الترفيه والموسيقيين والممثلين المسرحيين وغيرهم من العاملين في قطاع السياحة".

ويرى الكاتب أن نتانياهو صاحب تاريخ في إظهار الازدراء للاحتجاجات ضد سياسته لكنه يتوقع أن يفتح رئيس الوزراء هذه المرة خزائن الحكومة للتخفيف من حدة الغضب الشعبي.

وأضاف "الاحتجاج من أجل المال يمكن أن يهدأ بالمال".

واعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الخميس بأن عملية رفع تدابير العزل ربما حدثت "في وقت مبكر جدا". وأضاف "أتحمل مسؤولية ذلك".

لكنه حذر من فرض تدابير الإغلاق مجددا، وهو ما من شأنه أن يجمّد النشاط الاقتصادي مرة أخرى.

وبدأت إسرائيل الثلاثاء بتطبيق قيود جديدة، مثل إغلاق الحانات والصالات الرياضية إضافة إلى الحد من التجمعات في الأماكن العامة وزيادة الغرامة على الأشخاص الذين لا يضعون الكمامات.

© 2020 AFP