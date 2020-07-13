إيطاليا تشكو من ارتفاع أعداد المهاجرين الوافدين إليها وغالبيتهم من تونس

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سفينة الإغاثة التابعة للمنظمة غير الحكومية الإسبانية "أوبن آرمز" قبالة ساحل جزيرة لامبيدوزا الإيطالية في 17 أغسطس/آب 2019.

أعلنت روما الاثنين أن ما مجموعه 8988 مهاجرا وصلوا إلى إيطاليا حتى الآن هذا العام، مقارنة بـ3165 للفترة نفسها عام 2019. ويصل العدد الأكبر من المهاجرين من تونس، بحيث ترسو القوارب بدون مساعدة من خفر السواحل الإيطاليين أو المنظمات الخيرية. وأظهرت البيانات أن غالبية المهاجرين من تونس، يليهم وافدون من بنغلادش وساحل العاج والجزائر والسودان.

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أظهرت بيانات وزارة الداخلية الإيطالية الاثنين أن البلاد تواجه زيادة في أعداد المهاجرين، بحيث زاد عدد الوافدين حتى الآن هذا العام بواقع ثلاثة أضعاف مقارنة بالعام الماضي. وتؤكد روما أنها لا تستطيع التعاطي مع هذه الأعداد بدون مساعدة من دول أوروبية أخرى.

وأظهرت أرقام الوزارة أن ما مجموعه 8988 مهاجرا وصلوا إلى إيطاليا حتى الآن هذا العام، مقارنة بـ 3165 للفترة نفسها عام 2019. وأظهرت البيانات أن غالبية المهاجرين هذا العام هم تونسيون، يليهم مهاجرون من بنغلادش وساحل العاج والجزائر والسودان.

ويصل عدد أكبر من المهاجرين هذا العام من تونس، بحيث ترسو القوارب بدون مساعدة من خفر السواحل الإيطاليين أو المنظمات الخيرية. ويصل معظم المهاجرين الى جزيرتي لامبيدوزا وصقلية، بينما يصل آخرون إلى الأجزاء الجنوبية من البر الرئيسي.

ووصل أكثر من 1250 مهاجرا خلال الأيام الثلاثة الماضية، بحسب أحدث بيانات الوزارة فيما عقدت إيطاليا مؤتمرا مع الاتحاد الأوروبي والدول الأفريقية حول الأزمة المستمرة.

وقالت وزارة الداخلية الإيطالية في بيان الاثنين إن وزراء داخلية الجزائر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وليبيا ومالطا وموريتانيا والمغرب وإسبانيا وتونس اجتمعوا عبر مؤتمر مصور بالفيديو "لتعزيز التعاون بين وكالات إنفاذ القوانين" من خلال تدريب الشرطة وتمويل شراء معدات تقنية.

وأضافت أنه سيتم تنفيذ تعليمات جديدة للتعامل مع الأزمة في غضون بضعة أشهر.

وتكافح إيطاليا من أجل التعافي من تبعات فيروس كورونا المستجد الذي أودى بنحو 35 ألف شخص.

فرانس24/ أ ف ب

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