التحالف يعلن اعتراض صواريخ وطائرات مسيرة "متفجرة" أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

المتحدث باسم التحالف العربي في اليمن، العقيد تركي المالكي. الرياض، السعودية في 2 يوليو/تموز 2020.

أعلن التحالف العربي في اليمن الاثنين اعتراض وتدمير أربعة صواريخ وست طائرات بدون طيار "متفجرة" أطلقها الحوثيون ليلا باتجاه السعودية، دون الإشارة إلى موقع الاعتراض، فيما لم يعلن تلفزيون المسيرة التابع للجماعة التي تدعمها طهران عن الهجوم، لكنه قال إن التحالف شن ضربات على عدة مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين.

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قال التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن الاثنين إنه اعترض ودمر أربعة صواريخ وست طائرات مسيرة متفجرة أطلقها الحوثيون ليلا باتجاه المملكة.

لكن التحالف لم يذكر في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية موقع اعتراض الصواريخ والطائرات المسيرة، مشيرا إلى أن الطائرات أطلقت باتجاه السعودية من العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

كما لم يعلن تلفزيون المسيرة الإخباري التابع للجماعة المدعومة من إيران، عن تنفيذ هجوم لكنه قال إن التحالف شن ضربات جوية على عدة مناطق خاضعة للحركة الاثنين.

وارتفعت وتيرة هجمات الحوثيين على السعودية منذ أواخر مايو/أيار بعد انقضاء أجل هدنة أعلنت عقب ظهور فيروس كورونا.

وبلغت صواريخ في أواخر يونيو/حزيران العاصمة الرياض.

وتدخل التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن في مارس/آذار 2015 بعدما أطاح الحوثيون بالحكومة المعترف بها دوليا وتدعمها الرياض من صنعاء في أواخر عام 2014.

وبدأت الأمم المتحدة مؤخرا محادثات عن بعد بين الأطراف المتصارعة في اليمن بهدف إعلان وقف دائم لإطلاق النار واتخاذ إجراءات لبناء الثقة لإعادة إطلاق مفاوضات السلام. لكن المناقشات تعقدت بعد زيادة وتيرة العنف منذ انقضاء أجل الهدنة.

وتسببت الحرب بوفاة أكثر من 100 ألف شخص وأدت إلى أزمة إنسانية تقول منظمة الأمم المتحدة بأنها الأكبر في العالم.

فرانس24/ رويترز

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