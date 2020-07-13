الدوري الأميركي: إصابة روندو تبعده نحو شهرين عن ليكرز (تقارير)

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لوس انجليس (أ ف ب)

سيغيب راجون روندو عن صفوف فريقه لوس أنجليس ليكرز عند استئناف منافسات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين في 30 تموز/يوليو، بعد تعرضه لكسر في أحد أصابع اليد الأحد، بحسب تقارير صحافية أميركية.

وأشارت التقارير الى ان صانع الألعاب روندو تعرض لكسر في إبهام اليد اليمنى، وسيخضع هذا الأسبوع لعملية جراحية، يتوقع ان تبقيه خارج المنافسات لما بين ستة وثمانية أسابيع.

وفي حين لم يصدر ليكرز بيانا رسميا بهذا الشأن، قام عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، بإعادة نشر تغريدة للمراسل مايك تروديل تؤكد هذه التفاصيل.

وخاض روندو (34 عاما) 48 مباراة مع ليكرز هذا الموسم قبل تعليق المنافسات في آذار/مارس بسبب فيروس كورونا المستجد. وحقق اللاعب ما معدله 7,1 نقاط وخمس تمريرات حاسمة في المباراة.

وتأتي إصابة روندو مع استعداد ليكرز، إضافة الى 21 فريقا من دوري الـ"ان بي ايه"، لاستكمال الموسم بصيغته المعدلة والمختصرة، خلف أبواب موصدة في مجمع ديزني في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا الأميركية، اعتبارا من 30 تموز/يوليو.

وبحسب الجدول الذي أعلنته رابطة الدوري أواخر حزيران/يونيو، تقام "مباريات التصنيف" بين 30 تموز/يوليو و14 آب/أغسطس، على ان تنطلق الأدوار الاقصائية "بلاي أوف" اعتبارا من 17 منه.

ويعد ليكرز بقيادة نجمه ليبرون جيمس، من أبرز المرشحين للذهاب بعيدا في الدوري هذا الموسم، وهو كان يتصدر ترتيب المنطقة الغربية قبل توقف المباريات في آذار/مارس الماضي.

© 2020 AFP