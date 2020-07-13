المحافظ أندريه دودا رئيسا لبولندا لولاية ثانية

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الرئيس البولندي أندريه دودا يتوجه إلى مؤيديه في بولتوسك بعدما أظهرت الاستطلاعات فوزه بولاية ثانية. 12 تموز/يوليو 2020.

أفرزت النتائج الرسمية شبه الكاملة للانتخابات الرئاسية في بولندا الاثنين، فوز الرئيس المحافظ أندريه دودا بولاية ثانية لخمس سنوات، بعد أن حصل على 51,21 بالمئة من الأصوات مقابل 48,79 بالمئة لمنافسه الليبرالي والمؤيد لأوروبا رئيس بلدية وارسو رافال تراسكوفسكي.

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فاز الرئيس البولندي المحافظ أندريه دودا بولاية ثانية مدتها خمس سنوات، حسبما أعلنت اللجنة الانتخابية الاثنين بموجب النتائج الرسمية شبه الكاملة.

وإثر فرز 99,9 بالمئة من الأصوات، حصل دودا على 51,21 بالمئة من الأصوات مقابل 48,79 بالمئة لخصمه الليبرالي والمؤيد لأوروبا رئيس بلدية وارسو رافال تراسكوفسكي.

وصرح رئيس اللجنة الانتخابية سيلفستر مارتشينياك للصحافيين أن "نتائج الدوائر الانتخابية الخمس الأخيرة التي لا نزال ننتظرها لن تغير النتيجة النهائية للانتخابات".

"نجاح ضئيل"

وتعزز هذه النتائج موقع حزب القانون والعدالة اليميني الحاكم منذ 2015. لكن الخبير السياسي كاجيميرش كيك من جامعة كيلتزه رأى في ذلك "نجاحا ضئيلا" لدودا. وأوضح في هذا الصدد "بالطبع، هو فاز في الانتخابات لكن النجاح الحقيقي يعود لرافال تراسكوفسكي والمعارضة التي أحرزت تقدما".

وتابع كاجيميرش "بولندا تخرج من هذه الانتخابات منقسمة. سيكون من الصعب إعادة بناء الروابط بين البولنديين".

من جهته، قال الخبير السياسي أندريه ريتشارد لشبكة "تي في إن 24"الخاصة إن "نتيجة رافال تراسكوفسكي القوية تمكنه من التحول إلى شخصية أساسية في المعارضة الليبرالية".

وأندريه دودا مدعوم من حزب القانون والعدالة المحافظ القومي، بينما يمثل رئيس بلدية وارسو حزب "المنصة المدنية" الوسطي وهو حزب المعارضة الرئيسي، الذي وعد بتعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي عقب التوتر الذي خيم عليها منذ وصول حزب القانون والعدالة إلى السلطة.

وفاز دودا في الدورة الأولى التي نظمت في 28 حزيران/يونيو بـ43,5 بالمئة من الأصوات مقابل 30,4 بالمئة لمنافسه رفال ترزاسكوفسكي.

فرانس24/ أ ف ب

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