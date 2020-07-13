فيديو

سد النهضة: نقاط خلافية تحول دون تحقيق تقدم في المفاوضات بين إثيوبيا ومصر والسودان

صورة ملتقطة عن الشاشة. © فرانس24.

تواصلت المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي في العاصمة السودانية الخرطوم لليوم العاشر على التوالي، دون تسجيل أي تقدم، واكتفى الخبراء المجتمعون من إثيوبيا ومصر والسودان على تمديد المباحثات لجلسة أخيرة، سيسعى فيها خبراء الدول الثلاث إلى إيجاد حل للقضايا الخلافية، وهي عملية تشغيل وملء السد في فترة الجفاف، والجفاف الممتد، وقلة الأمطار. وفي هذا الشأن، اقترحت إثيوبيا حجز 74 مليار متر مكعب من المياه على مدى 7 سنوات، أو حجز المياه على مراحل خلال فترات الجفاف. وهو أمر رفضته مصر، وتمسكت بحصة مياهها في النيل والمقدرة بحوالي 55 مليار ونصف المليار متر مكعب بموجب اتفاقية 1959 مع السودان.