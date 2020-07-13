شركة غازبروم نفط الروسية تعلن إرسال أول شحنة إلى الصين عبر مسار بحر الشمال

أرسلت روسيا الاثنين أول شحنة من نفط القطب الشمالي إلى الصين عبر مسار بحر الشمال، حسب ما قالت شركة غازبروم نفط الروسية وهي الذراع النفطية لشركة غازبروم العملاقة للغاز. وتراهن موسكو على هذا المسار، الذي يتطلب كاسحات جليد وناقلات نفط خاصة، لتسليم الشحنات إلى كل من أوروبا وآسيا.

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قالت شركة غازبروم نفط الروسية، الذراع النفطية لشركة غازبروم العملاقة للغاز، إنها أرسلت الاثنين أول شحنة من نفط القطب الشمالي إلى الصين عبر مسار بحر الشمال.

وأضافت الشركة أنها استغرقت 47 يوما لتسليم شحنة تحتوي على 144 ألف طن من خام نوفي بورت الخفيف إلى ميناء يانتاى الصيني على بحر بوهاي من مدينة مورمانسك في شمال غرب روسيا.

وأضافت أنها شحنت ما يزيد عن 40 مليون طن من نفط القطب الشمالي إلى أوروبا منذ عام 2013.

وتراهن روسيا على هذا المسار، الذي يتطلب كاسحات جليد وناقلات نفط خاصة، لتسليم الشحنات إلى كل من أوروبا وآسيا. وتشحن شركة نوفاتك، أكبر شركة خاصة منتجة للغاز في روسيا، الغاز فائق التبريد عبر هذا المسار على مدار العام.

فرانس24/رويترز

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