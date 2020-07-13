فرض إغلاق على قاعدتين أميركيتين في اليابان مع ارتفاع الإصابات بكورونا

تورو يامانكا ا ف ب/AFP/ارشيف

صورة من الارشيف لطائرات في قاعدة فوتينما للمارينز في اوكيناوا في 14 تشرين الثاني/يناير 2014.

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طوكيو (أ ف ب)

فرض إغلاق على قاعدتين عسكريتين أميركيتين في أوكيناوا (جنوب اليابان) بعد ارتفاع عدد الإصابات فيهما ما تسبب ببلبلة في هذه الجزيرة التي يثير فيها التواجد الأميركي جدلا.

وأعلن الناطق باسم الحكومة اليابانية يوشيهيدي سوغا الإثنين أن 62 حالة إصابة بوباء كوفيد-19 رصدت في الأيام الماضية في صفوف القوات الأميركية المتواجدة في أوكيناوا.

وأحصيت غالبية هذه الحالات في قاعدة جوية تابعة للمارينز في فوتينما وكذلك في قاعدة أميركية أخرى هي كامب هانسن، كما أضاف سوغا.

وردت إدارة المارينز في المحيط الهادىء عبر اتخاذ قرار بتعليق كل خروج تقريبا بحسب التوجيهات التي نشرت على حسابها على فيسبوك.

وهذه القيود فرضت "حتى إشعار آخر" وتطبق على كل المارينز وكذلك على المدنيين العاملين في المكان وعائلاتهم كما أوضحت.

وأكد مسؤول في سلطات اوكيناوا لوكالة فرانس برس أن هذه القيود تطبق فقط في قاعدتي فوتينما وكامب هانسن.

وقال هذا المسؤول إنه لم يتم الكشف عن عديد هاتين القاعدتين "لأسباب أمنية" فيما لم يتسن الاتصال بالسلطات العسكرية الأميركية على الفور.

وأثار الإعلان عن هاتين البؤرتين توترا مع النواب المحليين لاوكيناوا فيما يحتج العديد من سكان الجزيرة على التواجد العسكري الأميركي الكثيف.

وارخبيل اوكيناوا الذي احتلته الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية ثم أعادته الى طوكيو في 1972، ويؤوي قسما كبيرا من حوالى 50 ألف جندي أميركي ينتشرون في اليابان فيما يشكل أقل من 1% من مساحة البلاد.

وعبر حاكم المنطقة ديني تاماكي السبت عن "صدمته" إزاء عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في القواعد الأميركية في الجزيرة.

وقال تاماكي للصحافة "لا يسعني إلا أن أشكك جديا" بفاعلية اجراءات الوقاية المتخذة لديهم للحد من مخاطر الإصابة.

وطلبت إدارة أوكيناوا من الحكومة المركزية اليابانية وكذلك من السلطات العسكرية الأميركية أن تنقل اليها سريعا معلوماتها حول بؤر الاصابات.

وطلبت المنطقة أيضا أن يفرض من الآن وصاعدا حجر صحي على العسكريين الأميركيين وعائلتهم الوافدين الى أوكيناوا في محيط القواعد وليس في فنادق خارجها.

© 2020 AFP