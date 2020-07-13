فيروس كورونا: ألمانيا تخشى ارتفاعا جديدا للإصابات عندما يعود السياح من عطلهم في أوروبا

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حذرت ألمانيا الاثنين من وجود خطر حقيقي لظهور موجة ثانية من وباء كوفيد-19 عند عودة السياح من عطلهم في أوروبا، ولا سيما إسبانيا. ودعا وزير الصحة ينس شبان مواطنيه الذين يمضون عطلة في جزر الباليار الإسبانية إلى احترام تدابير الوقاية بعدما كشفت مشاهد فيديو عشرات السياح الألمان يحتفلون بصخب في شوارع مايوركا من دون وضع كمامات ولا احترام التباعد الاجتماعي.

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حذر وزير الصحة الألماني ينس شبان الاثنين من أن "التهديد" بظهور موجة ثانية من حالات كوفيد-19 (فيروس كورونا المستجد) "حقيقي" داعيا مواطنيه الذين يمضون عطلة في جزر الباليار إلى احترام تدابير الوقاية.

وعبر ينس شبان عن قلقه خصوصا من الوضع في جزيرة مايوركا كبرى جزر الباليار التي يزورها السياح الألمان.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي نظمه مع معهد روبرت كوخ المكلف في ألمانيا عملية الرصد الوبائي "المشاهد التي وردتنا في نهاية الأسبوع من مايوركا الجزيرة المفضلة للألمان تثير قلقنا".

وحذر الوزير قائلا "علينا أن نكون متيقظين لكي لا تتحول الباليار إلى ايشجل جديدة"، في إشارة إلى منتجع التزلج في النمسا حيث تكثر الحانات وتحول هذا الشتاء بؤرة أوروبية كبرى لتفشي كوفيد-19.

ويشكل الألمان 27% من زوار الباليار التي تمثل السياحة 35% من إجمالي الناتج الداخلي فيها.

وكشفت مشاهد فيديو عشرات السياح الألمان أو البريطانيين الثملين يحتفلون بصخب في شوارع مايوركا من دون وضع كمامات ولا احترام التباعد الاجتماعي.

وقال الوزير "لست هنا لإفساد الفرحة... لكن الوقت ليس مناسبا للاحتفال". وتابع بأن "مخاطر تسجيل موجة ثانية من الإصابات حقيقية".

ولقد سجلت ألمانيا الإثنين رسميا 198963 حالة جديدة بكوفيد-19 (+159 خلال 24 ساعة) و9064 وفاة (+1) وفقا لمعهد روبرت كوخ.

فرانس24/ أ ف ب

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