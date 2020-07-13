فيروس كورونا: المكسيك رابع بلد في العالم من حيث عدد الضحايا بعد تجاوز عتبة 35 ألف وفاة

مواطنون يرتدون الكمامات الواقية من فيروس كورونا. مكسيكو، المكسيك في 6 يوليو/تموز 2020.

باتت المكسيك البلد الرابع في العالم من حيث عدد ضحايا فيروس كورونا، متجاوزة بذلك إيطاليا، حسب تعداد نشرته الأحد وكالة الأنباء الفرنسية استنادا إلى مصادر رسمية. وتخطى عدد الوفيات في هذا البلد الواقع في أمريكا اللاتينية عتبة 35 ألفا، فيما بلغت عدد الإصابات المؤكدة 299,750 حسبما أعلنته السلطات الصحية المكسيكية.

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أصبحت المكسيك الأحد البلد الرابع في العالم من حيث عدد الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا، متجاوزة بذلك إيطاليا، حسب تعداد أجرته وكالة الأنباء الفرنسية استنادا إلى مصادر رسمية.

وأفادت السلطات الصحية المكسيكية على تويتر أن "هناك في المكسيك 299,750 إصابة مؤكدة (بالفيروس) و35,006 وفيات".

Al 12 de julio de 2020 hay 299,750 casos confirmados, 29,839 activos y 74,563 sospechosos de #COVID19. Se han registrado 354,171 negativos, 35,006 defunciones confirmadas y 184,764 personas recuperadas. 1/2 pic.twitter.com/hFmUO7Xrn3 — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) July 13, 2020

وأحصت المكسيك 4,482 إصابة جديدة بالفيروس و276 وفاة إضافية خلال 24 ساعة، حسب السلطات الصحية.

أما إيطاليا فقد أحصت حتى الأحد إجمالي 34,954 وفاة جراء الوباء.

وتتصدر الولايات المتحدة لائحة الدول الأكثر تضررا في العالم جراء وباء كوفيد-19 بتسجيلها أكثر من 135 ألف وفاة، تليها البرازيل وبريطانيا والمكسيك.

فرانس24/ أ ف ب

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