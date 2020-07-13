فيروس كورونا: الولايات المتحدة تسجل قرابة 60 ألف إصابة جديدة خلال 24 ساعة

سجلت الولايات المتحدة الأحد 59,747 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، حسبما أظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز، التي أضافت أن إجمالي عدد المصابين بوباء كوفيد-19 في البلاد ارتفع إلى 3,301,820 شخصا، وأن عدد الوفيات ارتفع إلى 135,171 (442 وفاة إضافية في 24 ساعة).

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أحصت الولايات المتحدة، التي تعد البلد الأكثر تأثرا بوباء كوفيد-19 في العالم الأحد، 59,747 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، حسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز المرجع الأساسي في متابعة عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن الوباء.

وكشفت بيانات الجامعة التي تتخذ بالتيمور (شرق) مقرا، أن إجمالي عدد المصابين بكوفيد-19 في البلاد ارتفع إلى 3,301,820 شخصا، فيما ارتفع عدد الوفيات جراء الفيروس إلى 135,171 (442 وفاة إضافية في 24 ساعة).

وكان العدد اليومي للإصابات الجديدة بالفيروس في الولايات المتحدة سجل السبت رقما قياسيا بلغ 66,528 إصابة في 24 ساعة.

وظهر الرئيس دونالد ترامب السبت لأول مرة مرتديا كمامة في مكان عام أثناء زيارته مركزا طبيا، حتى يكون مثالا في مجال الصحة العامة في ظل اشتداد وتيرة الإصابات بالفيروس في أنحاء البلاد.

ورغم أن الولايات المتحدة قد باتت وبفارق شاسع عن سائر دول العالم، البلد الأكثر تضررا من جائحة كوفيد-19، إن على صعيد الوفيات أو على صعيد الإصابات، إلا أن هذه الأرقام تبقى في نظر خبراء الأوبئة بعيدة عن الأعداد الحقيقية، جراء الصعوبات التي كانت تعترض عمليات الخضوع للفحوصات المخبرية خلال شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان.

فرانس24/ أ ف ب

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