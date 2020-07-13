قلق في سيدني بعد ظهور بؤرة إصابات جديدة بكورونا

بيتر باركس ا ف ب/AFP

صف انتظار أمام فندق يضم حانة سجلت فيها اصابات، للخضوع لفحص الكشف عن كورونا في سيدني في 13 تموز/يوليو 2020.

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سيدني (أ ف ب)

طلبت السلطات من سكان سيدني الحد من التجمّعات الاحتفالية بعد ظهور بؤرة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا المستجد في إحدى حانات المدينة فيما تشهد ثاني مدن البلاد ملبورن انتشارا جديدا للوباء.

وأغلقت ثلاث حانات في سيدني وضواحيها بسبب عدم احترامها اجراءات التباعد الاجتماعي أو بسبب ارتباطها بالاصابات.

وظهرت البؤرة الجديدة فيما فرض عزل على سكان ملبورن البالغ عددهم خمسة ملايين نسمة مجددا الخميس لستة أسابيع. وأغلقت حدود ولاية فيكتوريا التي تقع فيها ثاني مدن البلاد، أيضا بهدف محاولة احتواء انتشار الفيروس.

وأحصت السلطات الإثنين 177 حالة إصابة جديدة في ملبورن وضواحيها بعد أسبوع من ارتفاع عدد الحالات اليومية فوق المئة.

وندد توني كوك مساعد مفوض الشرطة في ولاية نيو ساوث ويلز وعاصمتها سيدني، الاثنين "بالتصرف الغبي لاشخاص خلال سهرات راقصة" بعدما نشرت وسائل الإعلام صورا لسهرات خاصة نظمت في ضواحي شرق سيدني الراقية.

ويحق لسكان أكبر مدن استراليا استقبال 20 شخصا كحد أقصى في منازلهم في حين تم تخفيف القيود بشكل تدريجي في الأسابيع الماضية.

وهناك 21 إصابة على علاقة ببؤرة حددت في فندق في سيدني تقع فيه الحانة المعنية. وعبرت السلطات عن قلقها من احتمال انتشار الفيروس في كل ولاية نيو ساوث ويلز.

وارتاد حوالى عشرة عسكريين هذه الحانة فيما كانوا على وشك أن ينشروا في إطار مهمة مكافحة الفيروس، ووضعوا الاثنين في الحجر في قاعدة للجيش تقع في منطقة ريفية في الولاية.

وحذر وزير الشرطة في الولاية ديفيد ايليوت من انه في حال عدم السيطرة على الوضع، يمكن أن تغلق الحانات مجددا.

وسجلت استراليا حتى الآن أقل من عشرة آلاف إصابة بفيروس كورونا المستجد و108 وفيات.

وفي الأسابيع الماضية، أحصت غالبية الولايات وأراضي استراليا عددا قليلا جدا من الحالات او حتى لم تسجل حالات ما أتاح تخفيف القيود لا سيما بالنسبة للتنقل والتجمعات.

© 2020 AFP