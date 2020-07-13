وزير لاقتصاد رابع عضو في الحكومة البوليفية تتأكد إصابته بكوفيد-19

صورة وزعتها الرئاسة البوليفية لوزير الاقتصاد أوسكار أوتيز في القصر الرئاسي في لاباز بتاريخ 7 تموز/يوليو 2020

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لاباز (أ ف ب)

أعلن وزير الاقتصاد البوليفي أوسكار أورتيز الأحد أنه تم تأكيد إصابته بكورونا المستجد، ليصبح رابع وزير في الحكومة البوليفية يصاب بالفيروس، إلى جانب الرئيسة المؤقتة للبلاد جانين آنييز التي تخضع للحجر الصحي.

وينضم وزير الاقتصاد أوسكار أورتيز بذلك إلى قائمة من الوزراء في بوليفيا ثبتت إصابتهم بالفيروس بينهم وزيرا الصحة والتعدين ومدير مكتب آنييز.

ونشر أورتيز، الذي تم تعيينه وزيرا للاقتصاد في بوليفيا الثلاثاء، تسجيلا مصورا قصيرا قال فيه إن الأطباء أدخلوه إلى المستشفى لمراقبة الأعراض التي يعاني منها.

ويذكر أن آنييز تخضع للحجر الصحي في منزلها منذ أعلنت أنه تم التأكد من إصابتها بالوباء الخميس. وقال طبيبها إنها لم تظهر أي عوارض.

وقالت آنييز على تويتر "أعرب عن دعمي لأوسكار أورتيز"، متمنية له الشفاء العاجل.

وأصيب مسؤولون كبار في بوليفيا على غرار القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المصرف المركزي بالفيروس.

وذكر وزير العدل مؤخرا أنه أصيب بكوفيد-19 "قبل مدة".

وتعد بوليفيا 11 مليون نسمة وسجّلت 47200 إصابة بالفيروس و1754 وفاة.

© 2020 AFP