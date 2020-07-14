إدارة دونالد ترامب تتراجع عن قرارها بإلغاء تأشيرات الطلاب الأجانب

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تراجعت إدارة دونالد ترامب الثلاثاء عن قرارها المثير للجدل إلغاء تأشيرات الطلاب المسجلين في المؤسسات التعليمية التي قررت تقديم حصصها التعليمية كاملة عبر الإنترنت بسبب جائحة كوفيد-19. وكانت "شرطة الهجرة والجمارك" قد أعلنت وجوب مغادرة الطلاب الذين ستعتمد المؤسسات التعليمية المسجلين فيها نظام التعليم عبر الإنترنت حصرا أو انتقالهم إلى كليات تشترط إلزامية الحضور شخصيا لمتابعة الدروس.

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أعلن قاض فيدرالي أمريكي الثلاثاء أن إدارة دونالد ترامب تراجعت عن قرارها المثير للجدل والقاضي بإلغاء تأشيرات الطلاب المسجلين في المؤسسات التعليمية التي قررت تقديم حصصها التعليمية كاملة عبر الإنترنت بسبب جائحة كوفيد-19.

وكانت جامعتا "هارفرد" و"إم آي تي" قد تقدمتا، مدعومتين من مؤسسات تعليمية أخرى، بطعن في القرار الذي أعلنته "شرطة الهجرة والجمارك" في 6 يوليو/تموز.

وكانت الجامعتان العريقتان قد طالبتا المحكمة في وقت سابق من الشهر الحالي بمنع تنفيذ القرار الذي أعلنته "شرطة الهجرة والجمارك" والذي ينص على وجوب مغادرة الطلاب الذين ستعتمد المؤسسات التعليمية المسجلين فيها نظام التعليم عبر الإنترنت حصرا، أو انتقالهم إلى كليات تشترط إلزامية الحضور شخصيا لمتابعة الدروس.

واعتُبر قرار "شرطة الهجرة والجمارك" خطوة اتخذتها إدارة الرئيس دونالد ترامب من أجل ممارسة ضغوط على المؤسسات التعليمية الحذرة في إعادة فتح أبوابها في خضم جائحة كوفيد-19.

واعتبرت الجامعتان في دعواهما أن القرار سيلحق ضررا "بالغا" بالطلاب، على الصعيدين الشخصي والمالي.

وبحسب معهد التعليم الدولي تخطى عدد الطلاب الأجانب في العام الدراسي 2018-2019 في الولايات المتحدة المليون طالب.

فرانس24/أ ف ب

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