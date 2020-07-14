الخليج: محكمة العدل الدولية تحكم لصالح قطر في قضية الحظر الجوي المفروض عليها

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طائرة تابعة لشركة قطر للطيران تحط بمطار حمد الدولي بالدوحة، في 12 يونيو/حزيران 2017.

حكمت محكمة العدل الدولية، الهيئة القضائية العليا التابعة للأمم المتحدة، الثلاثاء بالإجماع لصالح قطر في خلافها القائم منذ 2017 مع السعودية والبحرين ومصر والإمارات العربية المتحدة والذي فرض عليها بموجبه حظر جوي لاتهامها بدعم متطرفين إسلاميين وإيران.

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حكمت محكمة العدل الدولية، الهيئة القضائية العليا التابعة للأمم المتحدة، الثلاثاء لصالح قطر في خلافها القائم منذ 2017 مع دول خليجية والذي فرض عليها بموجبه حظر جوي لاتهامها بدعم متطرفين إسلاميين وإيران.

ورفض قضاة المحكمة "بالإجماع" طعنا قدمته السعودية والبحرين ومصر والإمارات العربية المتحدة في قرار أصدرته منظمة الطيران المدني الدولي عام 2018 لصالح قطر.

ويتناول قرار المحكمة عنصرا أساسيا في الخلاف الذي اندلع منذ ثلاثة أعوام بين قطر والدول الأربع. ففي يونيو/حزيران 2017، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر جميع الروابط مع قطر لاتهامها بـ"تمويل الإرهاب" ودعم إيران، وهي اتهامات نفتها الدوحة.

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وترافق قطع العلاقات الدبلوماسية مع تدابير اقتصادية شملت إغلاق الحدود البرية والطرق البحرية، ومنع استخدام المجال الجوي وفرض قيود على تنقلات القطريين.

وطلبت الدول الأربع من المحكمة إبطال قرار لصالح الدوحة صدر عن منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) التابعة للأمم المتحدة، والتي قررت في 2018 أن لها الصلاحية القانونية للبت في الخلاف بعد تلقي طلب من قطر التي اتهمت الدول المجاورة لها بانتهاك اتفاق ينظم حرية عبور الطائرات المدنية في الاجواء الخارجية.

وعبرت الدول الأربع فورا عن معارضتها هذا القرار مؤكدة ان منظمة الطيران المدني ليست الهيئة المخولة للبت في هذا الخلاف وطلبت من قضاة محكمة العدل الدولية أن يعلنوا قرار هيئة الطيران "باطلا ولاغيا".

"ميزان العدالة والمساءلة الدولية"

من جهتها، رحبت قطر بقرار محكمة العدل الدولية، معتبرة أنه سيضع الدول المقاطعة لها أمام "ميزان العدالة والمساءلة الدولية".

وقال وزير المواصلات والاتصالات القطري جاسم بن سيف السليطي: "نرحب بالقرار الصادر اليوم عن محكمة العدل الدولية، والذي سيضع دول الحصار أمام ميزان العدالة والمساءلة الدولية لانتهاكها أحكام الاتفاقيات الدولية المتصلة بالطيران المدني الدولي".

فرانس24/ أ ف ب

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