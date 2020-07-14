بطولة إنكلترا: تشلسي يستعيد التوازن بشق النفس ويعزز مركزه الثالث

ريتشارد هيثكوت تصوير مشترك/ا ف ب

مهاجم تشلسي الدولي الفرنسي اوليفييه جيرو (يمين) يحتفل مع زملائه بتسجيله هدف الفوز في مرمى نوريتش سيتي (1-صفر) في الدوري الانكليزي في 14 تموز/يوليو 2020.

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لندن (أ ف ب)

استعاد تشلسي توازنه بفوز بشق النفس على ضيفه نوريتش سيتي اول الهابطين الى الدرجة الاولى 1-صفر الثلاثاء على ملعب "ستامفورد بريدج" في لندن في افتتاح المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

ويدين تشلسي بفوزه التاسع عشر هذا الموسم إلى مهاجمه الدولي الفرنسي اوليفييه جيرو الذي سجل الهدف الوحيد(45+3) رافعا رصيده الى ستة اهداف هذا الموسم.

وعوض تشلسي الخسارة القاسية امام شيفيلد يونايتد بثلاثية نظيفة في المرحلة الماضية وعزز موقعه في المركز الثالث برصيد 60 نقطة وحظوظه في انهاء الموسم بين الاربعة الكبار وضمان المشاركة في مسابقة دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل قبل مرحلتين من نهاية الدوري.

وتقدم تشلسي مؤقتا بفارق أربع نقاط أمام مطارديه المباشرين ليستر سيتي ومانشستر يونايتد اللذين يلعبان الخميس حيث يستضيف الاول شيفيلد يونايتد السابع، ويحل الثاني ضيفا على كريستال بالاس الرابع عشر.

في المقابل، مني نوريتش سيتي بخسارته الثامنة على التوالي والـ25 هذا الموسم فتجمد رصيده عند 21 نقطة في المركز الأخير.

وحقق تشلسي الاهم واستعاد سكة الانتصارات في توقيت مناسب كونه سيلاقي مانشستر يونايتد الاحد المقبل في نصف نهائي مسابقة كأس الاتحاد الانكليزي، قبل أن يحل ضيفا على ليفربول بطل الدوري الاربعاء المقبل في المرحلة قبل الاخيرة من البريمر ليغ الذي سيختتمه على ارضه باستضافة ولفرهامبتون في 26 تموز/يوليو الحالي.

يذكر ان تشلسي بلغ ثمن نهائي مسابقة الكأس القارية العريقة هذا الموسم حيث خسر امام ضيفه بايرن ميونيخ الالماني صفر-3 ذهابا في لندن، وسيحل ضيفا على النادي البافاري ايابا في الثامن من الشهر المقبل.

وسيطر تشلسي أمام ناظري وافده الجديد من أياكس أكستردام الهولندي الدولي المغربي حكيم زياش الذي تابع اللقاء من مدرجات ملعب ستامفورد بريدج، على مجريات المباراة منذ البداية لكنه انتظر حتى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من الشوط الاول لترجمتها الى هدف سجله الدولي الفرنسي اوليفييه جيرو بضربة رأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية من الدولي الاميركي كريستيان بوليسيتش.

وتابع النادي اللندني سيطرنه في الشوط الثاني لكن دون ان ينجح في هز شباك حارس المرمى الدولي الهولندي تيم كرول.

وتستكمل المرحلة الأربعاء بلقاءات مانشستر سيتي مع بورنموث، ونيوكاسل يونايتد مع توتنهام، وبيرنلي مع ولفرهامبتون، وأرسنال مع ليفربول، والخميس بلقاءين آخرين بين ايفرتون مع استون فيلا، وساوثمبتون مع برايتون، على ان تختتم الجمعة بلقاء وست هام يونايتد مع واتفورد.

© 2020 AFP