بطولة إيطاليا: أتالانتا يواصل مهرجاناته التهديفية وينتزع الوصافة موقتا

ميغل ميدينا ا ف ب/ا ف ب

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روما (أ ف ب)

واصل أتالانتا مهرجاناته التهديفية وانتزع المركز الثاني مؤقتا بتعميقه جراح ضيفه وجاره اللومباردي بريشيا عندما أكرم وفادته 6-2 بينها هاتريك للكرواتي ماريو باشاليتش الثلاثاء في افتتاح المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل باشاليتش ثلاثيته في الدقائق 2 و55 و59 رافعا رصيده الى تسعة أهداف هذا الموسم، وأضاف الهولندي مارتن دي رون (25) والاوكراني روسلان مالينوفسكي (28) والكولومبي دوفان زاباتا (30) الأهداف الثلاثة الاخرى، فيما سجل إرنستو توريغروسا (8) والسلوفاكي نيكولاس سباليك (83) هدفي بريشيا.

وعاد أتالانتا إلى سلسلة الانتصارات التي توقفت عند تسعة متتالية في المرحلة الماضية عندما كان في طريقه الى الفوز على مضيفه يوفنتوس قبل ان يدرك الاخير التعادل 2-2، وحقق فوزه الـ21 هذا الموسم رافعا رصيده إلى 70 نقطة بفارق نقطتين أمام إنتر ميلان ولاتسيو اللذين يحلان ضيفين على سبال وأودينيزي الخميس والأربعاء على التوالي.

وبات أتالانتا الذي رفع غلته التهديفية الى 93 هدفا في 33 مباراة في الدوري وهو أقوى هجوم في السيري أ حتى الان، على بعد ست نقاط من يوفنتوس الساعي الى لقبه التاسع تواليا والذي يحل ضيفا على ساسوولو غدا.

وبحسب موقع اوبتا للاحصائيات الرياضية، فإن أتالانتا أصبح ثالث فريق في تاريخ الدوري الايطالي يصل حاجز 93 هدفا في 33 مباراة بعد تورينو (105 أهداف موسم 1947-1948) وميلان (103 أهداف موسم 1949-1950 و101 هدفا موسم 1950-1951).

وخاض اتالانتا المباراة في غياب افضل هدافه في الدوري هذا الموسم الكولومبي لويس مورييل صاحب 17 هدفا جراء إصابة في رأسه إثر سقوطه في منزله.

في المقابل، مني بريشيا بخسارته الثالثة على التوالي والـ22 هذا الموسم فتجمد رصيده عند 21 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الاخير.

وبكر اتالانتا بالتسجيل عبر باشاليتش في الدقيقة الثانية بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة اثر تمريرة من مالينوفسكي، لكن فرحته لم تدم سوى ست دقائق حيث نجح بريشيا في ادراك التعادل بواسطة توريغروسا بتسديدة بيسراه من داخل المنطقة (8).

وضرب أتالانتا بقوة منتصف الشوط بتسجيله ثلاثة أهداف في خمس دقائق، فمنحه دي رون التقدم مجددا في الدقيقة 25 بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة اثر تمريرة من الالماني مارتن غوسنس، وأضاف روسلان مالينوفسكي الهدف الثالث في الدقيقة 28 بتسديدة قوية بيسراه من خارج المنطقة بعد تمريرة من البلجيكي تيموثي كاستاني، والكولومبي دوفان زاباتا الرابع في الدقيقة 30 بضربة رأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة من غوسنس.

وهو الهدف السادس عشر لزاباتا هذا الموسم.

وفرض باشاليتش نفسه نجما في الشوط الثاني بإضافة ثنائية بتسديدة بيمناه من مسافة قريبة اثر تلقيه كرة خلف الدفاع داخل المنطقة من مالينوفسكي (55) وتسديدة بيسراه من داخل المنطقة بعد تمريرة من الغامبي إبريما كولاي (59).

وقلص سباليك الفارق بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة اثر تمريرة من ساندرو تونالي (83).

ويلعب غدا أيضا ميلان مع بارما، وبولونيا مع نابولي، وسمبدوريا مع كالياري، وروما مع هيلاس فيرونا، وليتشي مع فيورنتينا، على أن يلتقي الخميس أيضا تورينو مع جنوى.

© 2020 AFP