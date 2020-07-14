تونس: السجن ستة أشهر للمدونة آمنة الشرقي بتهمة "الدعوة والتحريض على الكراهية بين الأديان والأجناس"

المدونة التونسية آمنة الشرقي أمام مبنى المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس، 28 مايو/أيار 2020.

حكمت المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة الثلاثاء عقوبة السجن ستة أشهر على المدونة آمنة الشرقي (27 عاما) بتهمة "الدعوة والتحريض على الكراهية بين الأديان والأجناس والسكان، وكذلك بغرامة مالية بقيمة ألفي دينار (نحو 650 يورو) عن جريمة النيل من الشعائر الدينية"، كما أكد رئيس وحدة الإعلام بالمحكمة محسن الدالي.

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قضت المحكمة الابتدائية في تونس الثلاثاء بالسجن ستة أشهر على المدونة آمنة الشرقي (27 عاما) لمشاركتها في نشر نص عبر وسائل التواصل الاجتماعي اعتبر مسيئا للإسلام.

وقال رئيس وحدة الإعلام بالمحكمة محسن الدالي "صدر اليوم الحكم في حق آمنة الشرقي بستة أشهر سجنا بتهمة الدعوة والتحريض على الكراهية بين الأديان والأجناس والسكان وكذلك بغرامة مالية بألفي دينار (حوالى 650 يورو) عن جريمة النيل من الشعائر الدينية".

وأكد الدالي أن الحكم قابل للاستئناف.

ماذا عن الحكم في قضية آمنة الشرقي-تونس

وقرر القضاء التونسي مطلع مايو/أيار ملاحقة آمنة الشرقي بعدما تداولت على الإنترنت نصاّ فيه محاكاة تسخر من القرآن بتهمة "المس بالمقدسات والاعتداء على الأخلاق الحميدة والتحريض على العنف".

وشاركت الشرقي في نشر نص ساخر بعنوان "سورة كورونا" وتم استدعاؤها إثر ذلك من قبل الشرطة في العاصمة تونس للتحقيق.

وقرر المدعي العام بعد سماعها بالمحكمة الابتدائية في تونس أن يوجه إليها تهمة "المس بالمقدسات والاعتداء على الأخلاق الحميدة والتحريض على العنف"، علما أنه لم يتم توقيفها آنذاك.

وقالت المحامية إيناس الطرابلسي في وقت سابق إنه تتم مقاضاة الشرقي وفقا للمادة السادسة من الدستور التونسي التي تنص على أن "الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي. تلتزم الدولة بنشر قيم الاعتدال والتسامح وبحماية المقدّسات ومنع النيل منها، كما تلتزم بمنع دعوات التكفير والتحريض على الكراهية والعنف وبالتصدي لها".

ودعت منظمة العفو الدولية نهاية مايو/أيار السلطات التونسية إلى وقف ملاحقة المدونة ورأت في ذلك تقويضا لحرية التعبير في هذه الديمقراطية الناشئة.

فرانس24/أ ف ب

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