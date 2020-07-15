أندية الدوري الإنكليزي الممتاز توافق على فترة الانتقالات الصيفية

جو غيدنز تصوير مشترك/ا ف ب/ارشيف

شعار رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم على كرة مباراة موريتش سيتي وبرايتون في الرابع من تموز/يوليو 2020.

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لندن (أ ف ب)

وافقت أندية الدوري الإنكليزي لكرة القدم على فترة الانتقالات الصيفية التي تنطلق في 27 تموز/يوليو الحالي وتستمر لعشرة أسابيع، بحسب ما أفادت الرابطة الأربعاء.

وتفتتح فترة الانتقالات، المرهونة بموافقة الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، بعد يوم من انتهاء موسم 2019-2020 وتغلق في الخامس من تشرين الأول/أكتوبر، وهو التاريخ الذي أوصى به الاتحاد الأوروبي للعبة لإغلاق فترات تسجيل اللاعبين في جميع أنحاء القارة العجوز.

وقالت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز إنه بعد التشاور مع رابطة الدوري الإنكليزي ("إي إف إل")، ستتم إضافة فترة للانتقالات المحلية فقط، بين الخامس من تشرين الأول/أكتوبر إلى 16 منه.

وشددت على انه لن تجرى صفقات الانتقال بين أندية الدوري الممتاز خلال هذه الفترة، ولكن يمكن أن تتبادل فرق النخبة وأندية الدرجة الأولى (الثانية فعليا) اللاعبين أو إعارتهم أو التعاقد معهم بشكل دائم.

وأكدت رابطة دوري الدرجة الأولى أن فترة الانتقالات الصيفية ستفتح في نفس يوم افتتاحها لأندية الدوري الممتاز، لكن أندية الدرجة الأولى ستحظى بتمديد لمدة أسبوعين إضافيين لعقد صفقات محلية فقط.

© 2020 AFP