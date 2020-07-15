"إيفاب" يمدد العمل بقانون التبديلات الخمسة حتى 31 تموز/يوليو 2021

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لندن (أ ف ب)

أعلن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "إيفاب" الاربعاء تمديد العمل بقانون التبديلات الخمسة حتى نهاية موسم 2020-2021، بسبب الجدول المزدحم لمبارياته بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأشار المجلس الذي يحدد قوانين كرة القدم في بيان على موقعه الرسمي أن هذه الاجراءات تم اتخاذها بسبب التغييرات الحاصلة في نهاية موسم 2019-2020 وتأخير بداية الموسم المقبل من حيث تكثيف عدد المباريات لتعويض فترة التوقف بسبب جائحة كورونا.

وسيكون لكل بطولة وطنية أو مسابقة دولية خيار تطبيق القانون الجديد أو الابقاء على قانون التبديلات الثلاثة على مدى الدقائق التسعين للمباراة.

وأتاح قانون التبديلات الخمسة الصادر في 8 أيار/مايو الماضي للأندية إجراءها على فترات ثلاث في المباراة باستثناء استراحة الشوطين.

وأشار الاتحاد الدولي (فيفا) الاربعاء أن "أسباب التعديل الموقت لا تزال سارية، ومن المرجح أن يستمر التأثير على رفاهية اللاعبين حتى 2021 بسبب عوامل مختلفة أبرزها: بعض المسابقات التي استؤنفت في 2021 قد يكون لها فترة تعافي/تحضير أقصر قبل مطلع الموسم المقبل. بالنسبة للعديد من المسابقات، سيشمل موسم 2020-2021 مباريات تم لعبها في فترة مكثفة بسبب البداية المتأخرة وعدم القدرة على الانتهاء في وقت متأخر بسبب المسابقات الدولية الكبرى".

وبرغم ايجابية القانون بعد ازدياد المخاوف حول صحة اللاعبين وخطر تعرضهم للإصابات بعد العودة، إلا أنه كان جدليا ولقي معارضة من البعض. ورأت الأندية الصغرى أن نظيرتها الكبرى ستكون المستفيدة الاكبر، بسبب غنى تشكيلاتها، ما سيعزز تفوقها على باقي الاندية.

© 2020 AFP