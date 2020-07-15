ارتفاع كبير بمعدلات الجرائم في لبنان وأغلب السرقات تستهدف الطعام وحليب الأطفال والأدوية

مع تردي الأوضاع الاقتصادية في لبنان، أكدت إحصاءات قوى الأمن الداخلي ارتفاع معدلات الجرائم بشكل كبير وبخاصة القتل والسرقة مقارنة بالأعوام الماضية. وتستهدف عمليات السرقة في الآونة الأخيرة حليب الأطفال والطعام والأدوية، وذكر أغلب الضحايا أن السارقين كانوا يعتذرون منهم بعد القيام بسرقتهم متعللين بأنهم لا يجدون طعاما لأطفالهم وأنهم قد فقدوا وظائفهم.

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أكدت إحصاءات قوى الأمن الداخلي اللبناني ارتفاع معدل الجرائم بشكل عام في الآونة الأخيرة، خصوصا القتل والسرقة في العام 2020 مقارنة مع السنوات الماضية. وربطت الجهات الأمنية ذلك بتدهور الوضع الاقتصادي وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.

شهادات الضحايا

أثناء تجوله في شارع مظلم، اعترض سائق دراجة نارية زكريا وشهر سكينا في وجهه طالبا منه المال أو مرافقته لشراء طعام لأطفاله، في حادثة تتكرر مؤخرا مع ارتفاع معدل السرقات وأشكالها على وقع انهيار اقتصادي غير مسبوق في لبنان.

يستعيد زكريا العمر (37 عاما) تفاصيل ليلة الخامس من تموز/يوليو، حين كان يسير ليلا في شارع مظلم في محلة الحمرا. ويوضح أن الشارع كان خاليا إلا من بضعة سيارات، حين توقفت دراجة نارية إلى جانبه قبل أن يقترب منه شخص من الخلف موجها السكين نحوه، مرددا: "لا تقل أي كلمة، لست هنا لأؤذيك، أريد منك أن تعطيني النقود أو أن تأتي معي إلى أي محل لتشتري لي بعض الأغراض، تركت أولادي في المنزل يبكون من دون طعام".

ريبورتاج لبنان

بتوتر شديد، أخرج زكريا نقودا من محفظته وأعطاها للرجل الأربعيني الذي ركض باتجاه دراجته، قبل أن يتوقف ويعود باتجاه زكريا الذي تسمر في مكانه خوفا. ويروي زكريا "خفت كثيرا حين رأيته يعود نحوي، لكنه بدأ بالبكاء والاعتذار مني، وأراد أن يعيد لي النقود. قال لي ’أنا لست بسارق، لكنني جائع وأولادي أيضا جياع‘". ويوضح أنه بعدما رفض زكريا استعادة نقوده من الرجل، الذي قال إنه فقد عمله ولم يعد يقوى حتى على دفع الإيجار، "قلت له إنني أسامحه، ثم غادر". ويقول زكريا "خفت كثيرا، كان الموقف صعبا اختلط فيه شعور الرعب بالحزن على رجل ينهار أمام عينيّ".

سرقة واعتذار

ويشير مصدر أمني إلى "نوع جديد من عمليات السلب يستهدف حليب الأطفال والطعام والأدوية"، كاشفا عن أن "أكثر من ضحية كشفوا في إفاداتهم عن اعتذار المشتبه فيهم منهم أثناء سرقتهم".

وعلى وقع الانهيار الاقتصادي الأسوأ في تاريخ لبنان الحديث، خسر عشرات الآلاف وظائفهم أو جزءا من رواتبهم. وبات نصف اللبنانيين تقريبا يعيشون تحت خط الفقر، ولامس معدل البطالة 35 في المئة.

ولم توفر تداعيات الانهيار أي طبقة اجتماعية، خصوصا مع خسارة الليرة أكثر من ثمانين في المئة من قيمتها أمام الدولار، ما تسبب بتآكل القدرة الشرائية للمواطنين.

وانطلاقا من كون لبنان بلدا يعتمد على الاستيراد إلى حد كبير، بالدولار، فقد ارتفعت أسعار السلع بشكل جنوني خصوصا الحليب وحفاضات الأطفال. وبات كثر عاجزين عن ملء براداتهم. وتقايض أمهات على مواقع التواصل الاجتماعي ثيابهن أو مقتنيات منازلهن بحليب وحفاضات.

وارتفع سعر أرخص كيس حفاضات من 15 ألف ليرة إلى 34 ألفا، وفق صاحبة إحدى الصيدليات. كما ارتفع سعر حليب الأطفال ممن يتخطى عمرهم العام الواحد، وبلغ سعر أحد الأصناف 35 ألفا مقارنة بـ23 ألفا، وارتفع سعر صنف آخر من 15 ألفا إلى 45 ألف ليرة.

"أخذوا عامين من العمل"

وأحصت قوى الأمن ارتفاع معدل السرقات الموصوفة بواسطة الكسر والخلع لمنازل ومحالّ وصيدليات، إذ بلغت 863 عملية، (معدل وسطي 173 شهريا) مقابل 650 العام الماضي بأكمله.

وأظهر شريط فيديو التقطته كاميرا مراقبة، وتداوله مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، ثلاثة أشخاص يسيرون في شارع وهم ينقلون خزنة كبيرة سرقوها من إحدى مطاعم بيروت بعد منتصف الليل.

ويقول صاحب المطعم وليد عطايا لوكالة الأنباء الفرنسية "خلعوا الباب وبقوا لساعة ونصف الساعة في المطعم، أخدوا الأموال من الصندوق وحتى العملات المعدنية، ثم بحثوا جيدا إلى أن وجدوا الخزنة التي لم يتمكنوا من فتحها". وبعدما فشلوا في فتحها، أقدموا على تفكيك الخزنة من الجدار وذهبوا بها. ولم يفصح عطايا عن المبلغ الذي تمت سرقته، لكنه يقول "أخذوا عامين من العمل معهم". ويوضح "لا أستطيع أن أضع النقود في المصارف، وأخاف أن أضعها في المنزل"، فكانت النتيجة خسارتها.

خلال الأشهر الماضية التي شهدت شحا في السيولة، ونتيجة تشديد المصارف القيود على العمليات النقدية وسحب الأموال خصوصا بالدولار، بات كثر يعمدون إلى وضع نقودهم في منازلهم. وفضل البعض أن يشتري بها عقارات أو سيارات بدلا من تركها في المنازل عرضة للسرقة.

وارتفعت كذلك سرقة السيارات، إذا سُرقت 303 سيارة العام الحالي مقارنة مع 273 سيارة خلال النصف الثاني من العام 2019 وفق إحصاءات قوى الأمن الداخلي. ويوضح المصدر الأمني "لا يمكن فصل نوعية الجرائم وطبيعتها عن تردي الوضع الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة بشكل كبير بين الشباب".

فرانس24/أ ف ب

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