بكين ترى أن لندن تركت لواشنطن المجال للتلاعب بها بعد استبعاد هواوي

Fred DUFOUR ا ف ب/ارشيف

شعار شركة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات خلال معرض اكسبو للالكترونيات في بكين في 2 آب/اغسطس 2019.

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بكين (أ ف ب)

انتقدت الصين الأربعاء قرار بريطانيا القاضي بحظر استخدام معدات هواوي بصورة تدريجية، قائلة إن لندن كانت ضحية "تلاعب" واشنطن بها.

ففي قرار رحبت به واشنطن، اختارت الحكومة البريطانية الثلاثاء الاستغناء بحلول عام 2027 عن استخدام معدات شركة الاتصالات الصينية العملاقة في شبكة الجيل الخامس (5G).

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشونيينغ للصحافيين ردا على ذلك، إن الصين "ستتخذ سلسلة من الإجراءات للدفاع عن الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية".

وأضافت دون مزيد من التفاصيل "هناك ثمن يجب دفعه".

ورحب البيت الأبيض الثلاثاء بقرار لندن الذي قال إنه "يعكس تفاهماً دولياً متزايداً حول حقيقة أن هواوي وجهات أخرى تشكل تهديداً للأمن القومي لأنها مرتهنة للحزب الشيوعي الصيني".

واتهمت المتحدثة الصينية لندن بأنها تصرفت "بالتنسيق مع الولايات المتحدة لممارسة التمييز والاضطهاد والإقصاء" بحق هواوي.

وتساءلت: "ما الذي تريده المملكة المتحدة حقاً؟ الاحتفاظ بموقفها المستقل؟ أم أن تُختزل إلى دولة تابعة تنقاد لتلاعب الولايات المتحدة بها؟".

يمكن للقرار البريطاني أن يوجه ضربة للاستثمارات الصينية في بريطانيا في الوقت الذي تعتمد فيه لندن على بقية العالم لتعويض أثر خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وقالت هوا إن استبعاد هواوي "يهدد بشكل خطير أمن الاستثمارات الصينية في المملكة المتحدة (...) وهذا يثير التساؤل حول ما إذا كان يمكننا الاعتماد على واقع أن السوق البريطانية لا تزال مفتوحة ونزيهة ودون تمييز".

وقالت المتحدثة "لقد أحطنا أيضا جميع الشركات الصينية لكي تدرك أهمية المخاطر السياسية المتزايدة التي قد تواجهها في المملكة المتحدة".

© 2020 AFP