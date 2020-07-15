تونس: حركة النهضة تقرر سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء إلياس الفخفاخ

ذكر عماد الخميري القيادي بحزب "النهضة الإسلامي" التونسي الأربعاء أن "مجلس الشورى (للحزب) تبنى خيار سحب الثقة من رئيس الحكومة وكلف رئيس الحزب (راشد الغنوشي) بمتابعة تنفيذ الخيار". وترى حركة النهضة أن رئيس الحكومة فقد مصداقيته بسبب شبهات تضارب مصالح، وتعمل مع حلفائها في البرلمان على جمع الأصوات اللازمة لسحب الثقة. وفي خضم هذه الأزمة السياسية أعلن الفخفاخ الاثنين الماضي عزمه إجراء تعديل وزاري قريبا في خطوة قد تطيح بوزراء حركة النهضة من الحكومة.

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صرح عماد الخميري القيادي بحزب "النهضة الإسلامي" في تونس أن الحزب قرر سحب الثقة من الحكومة وسط خلاف قوي مع رئيس الوزراء. ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬

ويحتاج حزب النهضة الذي له 54 نائبا، ما لايقل عن 109 أصوات في البرلمان لسحب الثقة وهو ما يسعى للحصول عليه مع حليفيه في البرلمان ائتلاف الكرامة وحزب قلب تونس.

ومن شأن قرار النهضة أن يفاقم الأزمة السياسية في البلاد والتي تفجرت بسبب الخلاف مع رئيس الوزراء إلياس الفخفاخ الذي يقول الحزب إنه فقد مصداقيته بسبب شبهة تضارب مصالح.

نور الدين مباركي

رد الفخفاخ

ويوم الاثنين قال الفخفاخ إنه سيجري تعديلا وزاريا في الأيام المقبلة يتناسب مع مصلحة تونس العليا وذلك في خطوة تهدف فيما يبدو لإخراج وزراء النهضة من الحكومة.

ولكن رد النهضة على الفخفاخ لم يتأخر بقرار قد يجعل من حكومة الفخفاخ أول حكومة لا تدوم ستة أشهر إذا نجح الحزب الإسلامي في مسعاه لسحب الثقة. وقال الخميري "مجلس الشورى تبنى خيار سحب الثقة من رئيس الحكومة وكلف رئيس الحزب بمتابعة تنفيذ الخيار".

هل تستطيع حركة النهضة إسقاط حكومة الفخفاخ

ومن شأن الأزمة السياسية أن تزيد متاعب الاقتصاد الذي تكافح تونس لإنعاشه خصوصا مع الوضع الحرج للمالية العمومية. ويوم الاثنين قال وزير الاستثمار التونسي إن بلاده تتفاوض مع أربعة بلدان لتأجيل سداد ديون في خطوة تظهر مدى الصعوبات المالية للبلد الواقع بشمال أفريقيا.

فرانس24/ رويترز

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