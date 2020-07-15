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تونس: ردود فعل تضامنية مع المدونة التونسية آمنة الشرقي عقب الحكم عليها لنشرها "سورة كورونا"

صورة ملتقطة من شاشة فرانس24 © فرانس 24

مباشرة عقب صدور الحكم بالسجن لمدة 6 أشهر على المدونة التونسية آمنة الشرقي لنشرها ما أصبح يعرف بـ"سورة كورونا" توالت ردود الفعل المنددة بالحكم من قبل الجمعيات المدنية التونسية والدولية. وأصدرت منظمة العفو الدولية بيانا وصفت فيه الحكم بوصمة العار في سجل السلطات التونسية وطالبت بإلغاء الحكم. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما ورد في الدستور التونسي ذاكرين إن الحكم يعتبر خرقا مباشرا له خصوصا فيما يخص "حرية التعبير".