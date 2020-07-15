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رئيس الوزراء الفرنسي كاستكس يلقي خطابا أمام الجمعية الوطنية لطرح السياسة العامة للحكومة

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رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس أمام الجمعية الوطنية، باريس، 15 يوليو/ أيلول 2020 © أ ف ب

ألقى رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس الأربعاء خطابا لطرح السياسة العامة المقبلة للحكومة الجديدة، ضمن تقليد متعارف عليه لدى الحكومة الفرنسية. وتطرق كاستكس إلى العناوين العريضة التي سبق وعرضها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء ضمن ما يسمى بخارطة الطريق للفترة المتبقية من رئاسته، وفقا لما أفاد به موفد فرانس24 الخاص إلى البرلمان عبد الله ملكاوي. ومن بين النقاط التي ذكرها كاستكس هي تخصيص نحو 40 مليار يورو للنهوض بقطاع الصناعة، وتخفيف الضرائب الضخمة التي تثقل كاهل الإنتاج الفرنسي، وفرض وجبات مخفضة لطلاب الجامعات وتعديل نظام البطالة.