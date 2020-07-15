ريبورتاج - لبنان: في ظل تضخم الأسعار.. تطبيق "ليبون تروك" للمقايضة بدلا من الشراء

صورة ملتقطة من شاشة فرانس24 لتطبيق ليبون تروك للمقايضة في لبنان © فرانس24

بعد تراجع القدرة الشرائية للبنانيين جراء انخفاض قيمة الليرة، بات العديد منهم يستخدمون المقايضة كوسيلة للحصول على المنتجات الأساسية. فمن خلال شبكة الإنترنت يمكن تبادل منتجات مقابل مواد غذائية وحفاضات للأطفال عبر تطبيق "ليبون تروك" الذي أطلقته اللبنانية هالة دحروج بهدف مساعدة مواطنيها غير القادرين على شراء احتياجاتهم الأساسية بعد تضخم الأسعار بنسبة تصل إلى 55 %. واستأنف لبنان المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على المساعدات اللازمة في أقرب وقت ممكن.