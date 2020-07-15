ريبورتاج - فيروس كورونا: إعادة فتح الطابق الثالث لبرج إيفل عقب إغلاق هو الأطول منذ الحرب العالمية الثانية

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صورة خاصة بفرانس24 لزائري برج إيفل عقب قرار إعادة فتح الطابق الثالث © فرانس24

أصبح بإمكان زوار برج إيفل الاستمتاع مرة أخرى بالمشهد الخلاب لعاصمة الأنوار باريس وذلك بعد إعادة فتح الطابق الثالث لذلك المعلم السياحي الأشهر في العالم. وأغلق البرج في منتصف مارس/ آذار بسبب تفشي فيروس كورونا، في أطول فترة توقف منذ الحرب العالمية الثانية، وأعيد افتتاحه للجمهور في 25 يونيو/ حزيران. ويستقبل برج إيفل في العادة حوالي سبعة ملايين زائر سنويا، ثلاثة أرباعهم من السياح الأجانب.