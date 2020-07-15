ريبورتاج - فيروس كورونا: إعادة فتح الطابق الثالث لبرج إيفل عقب إغلاق هو الأطول منذ الحرب العالمية الثانية
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أصبح بإمكان زوار برج إيفل الاستمتاع مرة أخرى بالمشهد الخلاب لعاصمة الأنوار باريس وذلك بعد إعادة فتح الطابق الثالث لذلك المعلم السياحي الأشهر في العالم. وأغلق البرج في منتصف مارس/ آذار بسبب تفشي فيروس كورونا، في أطول فترة توقف منذ الحرب العالمية الثانية، وأعيد افتتاحه للجمهور في 25 يونيو/ حزيران. ويستقبل برج إيفل في العادة حوالي سبعة ملايين زائر سنويا، ثلاثة أرباعهم من السياح الأجانب.