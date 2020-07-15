مظاهرات حاشدة في القدس لمطالبة نتانياهو بالاستقالة على خلفية قضايا الفساد

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متظاهرون إسرائيليون يواجهون مدافع الماء التي تطلقها الشرطة عليهم في المظاهرات المطالبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بالاستقالة على خلفية اتهامات بالفساد. 14 يوليو/تموز 2020

خرج آلاف الإسرائيليين مساء الثلاثاء إلى شوارع مدينة القدس للتظاهر ضد رئيس حكومة بلادهم الملاحق في عدد من قضايا الفساد، وطالب المتظاهرون بنيامين نتانياهو باستقالته وتنحيه عن رئاسة الحكومة. ويواجه نتانياهو اتهامات في ثلاث قضايا منفصلة تتعلق بالرشوة والاحتيال واستغلال الثقة.

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خرج آلاف الإسرائيليين للتظاهر مساء الثلاثاء في القدس ضد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو المتهم في عدة قضايا فساد، مطالبين باستقالته. ورفع المتظاهرون المتجمعون أمام منزل رئيس الوزراء لافتات كتب عليها "فساد نتانياهو يثير اشمئزازنا" و"نتانياهو استقل".

وأحاطت أعداد من الشرطيين بالمتظاهرين الذين كانوا يضعون كمامات لكن من دون الالتزام بوجوب التباعد في ما بينهم. وقال لوران سيجيه الذي قدم من تل أبيب للمشاركة في المظاهرة متحدثا أن "الفيروس الأكثر فتكا ليس كوفيد-19 بل الفساد".

ويواجه نتانياهو اتهامات في ثلاث قضايا منفصلة تتعلق بالرشوة والاحتيال واستغلال الثقة، وأدى تفشي فيروس كورونا إلى إرجاء محاكمته إلى الشهر المقبل.

ولا يلزم القانون الإسرائيلي رئيس الوزراء بالاستقالة إن وجهت إليه التهمة، إنما فقط إذا تمت إدانته بجريمة وبعد استنفاد كل سبل الاستئناف، ما قد يستغرق سنوات.

وكان المتظاهرون يحتجون أيضا على طريقة التعامل مع أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في وقت أعلنت وزارة الصحة تسجيل أكثر من 1400 إصابة جديدة منذ 24 ساعة.

وكانت إسرائيل التي تعد حوالى تسعة ملايين نسمة تتباهى حتى وقت قصير بكيفية تعاملها مع الأزمة الصحية، لكن عدد الإصابات الجديدة عاود الارتفاع بموازاة رفع تدابير الحجر المنزلي.

وألغت الحكومة في أواخر أيار/مايو بعض القيود المفروضة، لكنها عادت وفرضت الأسبوع الماضي تدابير جديدة مثل إغلاق الحانات والنوادي الليلية والقاعات الرياضية.

وأحصت السلطات رسميا أكثر من 41200 مصاب توفي منهم 368، وفق حصيلة صدرت الثلاثاء.

فرانس24/ أ ف ب

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