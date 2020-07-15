نتانياهو: إعانات مالية لمساعدة "كل المواطنين" في مواجهة كورونا

ادينا فالمان مكتب المتحدث باسم الكنيست/ا ف ب

صورة موزعة من البرلمان الإسرائيلي يظهر فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو خلال جلسة قسم يمين حكومته في 17 أيار/مايو 2020

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القدس (أ ف ب)

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأربعاء عن إعانات مالية لمساعدة "كل المواطنين" في مواجهة التداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال نتانياهو في مؤتمر صحافي إن "الأسر التي لديها ولد واحد ستتلقى ألفي شيكل (نحو 511 يورو) وتلك التي لديها ولدان ستتلقى 2500 شيكل (نحو 639 يورو) وتلك التي لديها ثلاثة أولاد او أكثر ستتلقى ثلاثة آلاف شيكل (نحو 767 يورو)".

وتابع أن "بقية المواطنين الذين تتخطى أعمارهم 18 عاما سيتلقون 750 شيكلا (نحو 191 يورو)".

وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "هذه الأموال ستسرّع عودة عجلة الاقتصاد إلى الدوران".

وتندرج هذه المساعدة في إطار خطة سنوية شاملة تبلغ 90 مليار شيكل (نحو 22,5 مليار يورو) أعلنت الأسبوع الماضي، ولم تقرّها الحكومة بعد.

والأحد أقرّت الحكومة تدابير تهدف إلى تقديم مساعدات مالية لأصحاب المهن الحرة المتضرّرين بشدّة جرّاء الأزمة الاقتصادية.

وكانت إسرائيل قد فرضت في أواسط آذار/مارس إغلاقا صارما لمكافحة تفشي فيروس كورونا، سُمح خلاله فقط لمن يعملون في وظائف أساسية بمواصلة التوجّه إلى مراكز عملهم.

وارتفع معدّل البطالة في إسرائيل في الأشهر الماضية من 3,4 بالمئة في شباط/فبراير إلى 27 بالمئة في نيسان/أبريل، لينخفض بعد ذلك إلى 23,5 بالمئة.

ورفعت الحكومة بعضاً من القيود في نهاية أيار/مايو، لكنّها أعلنت الأسبوع الماضي فرض قيود جديدة على غرار إغلاق الحانات والنوادي الليلية بسبب تزايد الإصابات.

وسجّلت إسرائيل رسمياً أكثر من 43 ألفا و668 إصابة بينها 375 وفاة، وفق حصيلة أعدت الأربعاء.

© 2020 AFP