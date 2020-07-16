الأرسنال يهزم ليفربول ويمنعه من تحطيم رقم مانشستر سيتي القياسي بعدد النقاط في الدوري الإنكليزي

تلقى فريق ليفربول، بطل الدوري الإنكليزي لهذا العام، الأربعاء خسارة معنوية ثقيلة أمام فريق الأرسنال الذي يحتل المركز التاسع بهدفين مقابل هدف في الجولة 36 من منافسات البطولة على ملعب "الإمارات" شمال لندن. بهذه الخسارة فشل ليفربول في تحطيم الرقم القياسي لعدد النقاط بالدوري والمسجل باسم فريق مانشستر سيتي والبالغ 100 نقطة. بعد هذه المباراة توقف رصيد ليفربول عند 93 نقطة ولم يتبق له إلا مقابلتان قبل نهاية الدوري.

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مني الأربعاء فريق ليفربول الإنكليزي، المتوّج بلقبه الأول ببطولة الدوري منذ ثلاثة عقود، بهزيمة في تحطيم الرقم القياسي لمانشستر سيتي بعدد النقاط المسجلة في موسم واحد إثر خسارته على أرض أرسنال 1-2 الأربعاء في المرحلة 36 من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وكان فريق المدرب الألماني يورغن كلوب يمني النفس بالوصول إلى رصيد سيتي البالغ 100 نقطة في موسم 2017-2018، بيد ان رصيده تجمد عند 93 نقطة قبل مباراتين على ختام الدوري. وللمرة الثانية على التوالي، يهدر الفريق الأحمر تقدمه بعد تعادله الأخير مع بيرنلي 1-1، كما فشل في تحقيق الفوز ثلاث مرات في خمس مباريات بعد ضمانه إحراز اللقب.

وعلى ملعب "الإمارات" شمال لندن، افتتح ليفربول التسجيل عبر السنغالي ساديو مانيه، مترجما عرضية من الجهة اليسرى بعد هجمة منسقة بين البرازيلي روبرتو فيرمينو والظهير الأسكتلندي اندرو روبرتسون (20). ومن خطأ بإرجاع الكرة للمدافع الهولندي فيرجيل فان دايك استغله الفرنسي الكسندر لاكازيت مراوغا الحارس ثم مسددا في المرمى الخالي، عادل أرسنال الارقام (32).

ومن خطأ ثان برمية تماس لروبرتسون والحارس البرازيلي اليسون بيكر، وصلت الكرة من لاكازيت إلى الشاب ريس نلسون (20 عاما) اطلقها قوية مسجلا هدف الفوز للمدفعجية (44).

وعوض أرسنال خسارته الأخيرة ضد جاره توتنهام، مرتقيا إلى المركز التاسع في سعيه للتأهل إلى الدوري الأوروبي، وذلك قبل مواجهة مانشستر سيتي السبت في نصف نهائي الكأس.

فوز ثالث تواليا لسيتي

وواصل مانشستر سيتي الوصيف نتائجه الإيجابية محققا انتصاره الثالث تواليا بفوزه 2-1 على ضيفه بورنموث الجريح، فيما عزز توتنهام آماله باحتلال أحد المراكز الأوروبية بفوزه على مضيفه نيوكاسل 3-1.

ودخل سيتي الذي ضمن المركز الثاني في ترتيب الدوري هذا الموسم خلف ليفربول البطل، إلى المباراة بمعنويات عالية بعد أن أفلت الاثنين من من عقوبة الاستبعاد عن المشاركة في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) في الموسمين المقبلين، بعد فوزه بالاستئناف الذي تقدم به أمام محكمة التحكيم الرياضي ("كاس")، ما سيخوله المشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل.

وحقق سيتي فوزه السادس منذ استئناف الدوري إثر توقف قسري بسبب فيروس كورونا المستجد، مقابل هزيمتين ليرفع رصيده إلى 75 نقطة بفارق 18 نقطة موقتا عن ليفربول و12 عن تشلسي الثالث، فيما تلقى بورنموث نكسه في سعيه للبقاء في دوري الأضواء فتجمد رصيده عند 31 نقطة في المركز الثامن عشر.

ويدين فريق المدرب الإسباني جوسيب غوراديولا الذي لم يشرك البلجيكي كيفن دي برين في هذه المباراة، للفوز لنجمه الإسباني المخضرم دافيد سيلفا (6) والبرازيلي غابريال جيزوس (39) فيما سجل الويلزي ديفيد بروكس للضيوف (88). ورغم أن سيتي استحوذ على الكرة كعادته، إلا إن بورنموث نجح في التسديد ثماني مرات خلال الشوط الأول منها اثنتان بين الخشبات الثلاث.

وافتتح سيلفا الذي سيغادر الفريق هذا الموسم بعد 11 عاما في ملعب الاتحاد، من ضربة حرة متقنة بيساره في أعلى الزاوية اليسرى لمرمى آرون رامسدايل (6). وسجل جيزوس الهدف الثاني بعدما وصلته الكرة من سيلفا إلى داخل المنطقة، فراوغ لاعبين قبل أن يسدد كرة زاحفة على يسار الحارس (39).

وشهدت الدقائق الأخيرة من اللقاء انتفاضة من بورنموث ونجح في تقليص الفارق عندما مرر كالوم ويلسون الكرة إلى بروكس على باب المرمى (88) وكان قريبا من الخروج بالتعادل. قال غوارديولا "كانت مباراة صعبة حقا. بدأنا جيدا في أول ربع ساعة من الشوط الثاني لكن عانينا في بناء الكرات".

صراع المراكز الأوروبية

وعزز توتنهام آماله باحتلال أحد المراكز الأوروبية، بفوزه على مضيفه نيوكاسل 3-1. ورفع النادي اللندني رصيده إلى 55 نقطة في المركز السابع مؤقتا متخلفا بنقطة عن ولفرهامبتون الذي سقط في فخ التعادل القاتل 1-1 مع بيرنلي في مباراة أقيمت في التوقيت ذاته، أربع نقاط عن مانشستر يونايتد الخامس ومثلها عن ليستر سيتي الرابع (يفصل بينهما فارق الأهداف). وكان لافتا مشاركة ظهير ايمن توتنهام العاجي سيرج اورييه أساسيا في اللقاء بعد يومين فقط على مقتل شقيقه كريستوفر (26 عاما) بإطلاق نار في فرنسا.

وكسر مدرب توتنهام البرتغالي جوزيه مورينيو عقدة ملعب "سانت جايمس بارك" محققا فوزه الأول هناك في الدوري الإنكليزي بعد اربع هزائم وثلاثة تعادلات في مسيرته التدريبية في الـ "برمير ليغ". وشهدت المباراة على تسجيل المهاجم هاري كاين هدفين ليرفع رصيده إلى 201 هدفا في مسيرته على صعيد الأندية.

وقال مورينيو "يعرف هاري كاين كم هو مهم، إنه رائع. بعد تعافيه (من الإصابة) بهذه الصعوبة يلعب كل دقيقة في كل مباراة". وتابع "يملك سيرج أورييه شخصية قوية، كل شخص يختلف عن الآخر وفي حالته، كان يرغب في اللعب".

وافتتح توتنهام التسجيل بعد أن وصلت الكرة إلى سون هيونغ-مين داخل المنطقة من الأرجنتيني جيوفاني لو سلسو ليسددها الكوري الجنوبي بيمناه زاحفة في الزاوية اليمنى لمرمى الحارس السلوفاكي مارتن دوبرافكا (27).

وسجل نيوكاسل هدف التعادل عندما شتت اورييه كرة خاطئة وصلت على إثرها إلى الاسكتلندي مات ريتشي في الجهة اليسرى من المنطقة، فسددها رائعة بيسراه استقرت على يسار الحارس الفرنسي هوغو لوريس (56).

ويسعى سبيرز لتحقيق أقله مركز يخوّله المشاركة في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الموسم المقبل بعد أن خرج من ثمن نهائي دوري الأبطال هذا الموسم على يد لايبزيغ الالماني.

ونجح في تسجيل هدف ثان عندما رفع الهولندي ستيفن برغفاين بعد ثلاث دقائق فقط من دخوله بديلا، عرضية تابعها كاين رأسية (60) قبل أن يسجل هدفه الاول بعد المئتين بعدما قام البديل الأرجنتيني ايريك لاميلا بمجهود فردي رائع داخل المنطقة وسدد كرة قوية تصدى لها الحارس وتهيأت امام الدولي الإنكليزي تابعها رأسية (90).

وقال كاين (26 عاما) "201 في 350 مباراة، هذا ليس أمرا سيئا! من الجيد تحقيق هذا الإنجاز ولكن النقاط (الثلاث) هي الأمر الأهم. آمل أن أسجل المزيد قبل نهاية الموسم".

وتعرض ولفرهامبتون لنكسة في صراع المراكز الأوروبية وسقط في فخ التعادل القاتل 1-1 أمام بيرنلي. وسجل المكسيكي راوول خيمينيز للذئاب بعدما ارتدت كرة من أحد مدافعي الخصم وتابعها "على الطائر" في المرمى من مشارف منطقة الجزاء، فيما سجل النيوزيلندي كريس وود هدف التعادل لبيرنلي من ركلة جزاء في الوقت القاتل (90+6) إثر لمسة يد على الإيرلندي مات دوهرتي.

فرانس24/ أ ف ب

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