الاتحاد الدولي لكرة القدم يعلن جدول نهائيات كأس العالم 2022

ملعب خليفة الدولي في الريان قبل كأس العالم 2022، قطر، في15 يوليو/تموز 2020

البداية ستكون من ملعب يعرف باسم "البيت" في الـ21 من نوفمبر/ تشرين الثاني والنهاية ستكون من ملعب "لوسيل" في الـ18 من ديسمبر/ كانون الأول، هكذا أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) واللجنة العليا للمشاريع والإرث الأربعاء، ضمن جدول نهائيات كأس العالم 2022 التي ستستضيفها قطر.

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أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، في بيان نشرته الأربعاء، جدول نهائيات كأس العالم 2022 على أن تكون البداية على ملعب "البيت" الذي يتسع لـ60 ألف متفرج، سيشهد إقامة المباراة الافتتاحية عند الساعة 13:00 بالتوقيت المحلي، في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2022. كما ستقام المباراة النهائية عند الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي على ملعب "لوسيل" الذي يتسع لـ80 ألف شخص، في 18 كانون الأول/ديسمبر، والذي يصادف اليوم الوطني للدولة الخليجية.

دور المجموعات 12 يوما

وحدد المنظمون، ضمن جدول نهائيات كأس العالم 2022 دور المجموعات بـ12 يوما، بمعدل أربع مباريات يوميا (13:00، 16:00، 19:00، و22:00 بالتوقيت المحلي)، على أن يرتبط تحديد المباريات بقرعة البطولة المقرر إجراؤها بعد نهاية التصفيات المؤهلة في آذار/مارس 2022.

واعتبر الأمين العام للجنة العليا حسن الذوادي أن إعلان جدول النهائيات "محطة جدا مهمة بالنسبة لنا" قبل أكثر من عامين من موعد المونديال.

أصبح حضور أكثر من مباراة ممكنا

وتابع "ما يميز بطولة كأس العالم في قطر هو مبدأ أن الجمهور ممكن أن يحضر أكثر من مباراة، تقارب الملاعب من بعضها (...) فرصة للجماهير لم تكن موجودة في السابق" لدى إقامة النهائيات في بلدان كبيرة جغرافيا.

وأوضح "في قطر من أول ما يصلون (المشجعون) إلى الدوحة التركيز يصبح بشكل خاص على متابعة المباريات، على الاحتفال".

وأشار إلى أن قطر التي اختيرت في العام 2010 لاستضافة النهائيات الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باتت في المراحل الختامية من أعمال الإنشاءات والبنى التحتية، وبدأت العمل على الجانب التنظيمي.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم قطر 2022 ناصر الخاطر "في العامين الأخيرين (قبل انطلاق المونديال) نحن نركز على الجاهزية التشغيلية وضمان وضع خطط تجربة المشجعين موضع التنفيذ".

وسبق للجنة العليا أن أعلنت إنجاز العمل في أربعة ملاعب من الثمانية التي من المقرر أن تستضيف النهائيات. وسلمت اللجنة حتى الآن ثلاثة ملاعب هي إستاد خليفة الدولي (خضع لعملية إعادة تأهيل شاملة)، إضافة الى إستاد الجنوب في مدينة الوكرة، وإستاد المدينة التعليمية.

وأشارت اللجنة إلى أن إستاد خليفة سيستضيف مباراة تحديد المركز الثالث في 17 كانون الأول/ديسمبر 2022. وتؤكد اللجنة أن كل الملاعب ستكون جاهزة بنهاية العام 2021.

فرانس24/ أ ف ب

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