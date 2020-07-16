الحكومة الإيطالية تعمل على عودة الجمهور في مستهل الموسم المقبل

أندرياس سولارو ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

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ميلانو (أ ف ب)

أكد وزير الرياضة الإيطالي فينتشنزو سبادافورا الخميس أن الحكومة تعمل من أجل عودة المشجعين الى الملاعب في مستهل الموسم المقبل من الدوري المحلي لكرة القدم.

وعاود الدوري الإيطالي نشاطه في 20 حزيران/يونيو خلف أبواب موصدة بعد توقف لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، على أن يختتم الموسم في الثاني من آب/أغسطس.

وقال سبادافورا خلال جلسة استجواب في البرلمان الإيطالي "من أجل إعادة فتح الملاعب، نعتقد أنه يتوجب علينا الالتزام بخط الحذر الذي اتبعناه حتى الآن. نحن نعمل بجد مع الاتحاد ورابطة الدوري حتى نجد طريقة في أيلول/سبتمبر، مع انطلاق الموسم الجديد من البطولة، من أجل إعادة فتح المرافق والسماح لعشرات الآلاف من المشجعين بالمشاركة".

وعمل مسؤولو اللعبة في إيطاليا، إحدى أكثر دول العالم تأثرا بـ"كوفيد-19"، على محاولة السماح للجمهور بالعودة الى الملاعب خلال الموسم الحالي بأعداد محدودة مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي، إلا أن هذا الأمر لم يتحقق في ظل استمرار تفشي الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 35 ألف شخص في البلاد.

وتطرق سبادافورا الى هذه المسألة بالقول "صحيح أن هناك الكثير من المساحات في الملاعب، لكن من الخطر للغاية إدارة تدفق عدد كبير من الأشخاص عند المداخل مع الالتزام بالضوابط اللازمة"، مضيفا "مع بقاء أكثر من أسبوعين بقليل على انتهاء الموسم، سيكون من الصعب تنظيم كل شيء".

وختم "وظيفتي هي التأكد من استيفاء الشروط حتى يُسمح بالدخول الى الملاعب عندما تُستأنف البطولة المقبلة في أيلول/سبتمبر".

© 2020 AFP