بكين تسمح ل"اير فرانس" برحلة أسبوعية ثانية بين فرنسا والصين

باسكال بافاني ا ف ب/ارشيف

شعار "إير فرانس-كا أل أم" على أول طائرة "إيرباص إيه350" للمجموعة في مركز التسليم التابع لـ"إيرباص" في كولومييه جنوب غرب فرنسا في 27 أيلول/سبتمبر 2019

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بكين (أ ف ب)

أعلنت سفارة فرنسا في بكين الخميس أن السلطات الصينية سمحت لشركة الطيران الفرنسية "إير فرانس" بتنظيم رحلة أسبوعية ثانية بين باريس وشنغهاي اعتبارا من الأسبوع المقبل، بعد ايام من ضغوط كبيرة مارستها باريس.

وقالت السفارة في بيان إن "محادثات إيجابية تتواصل لزيادة عدد الرحلات الجوية بين فرنسا والصين بموجب الاتفاق الثنائي حول الخدمات الجوية".

وكانت الصين التي سجلت فيها أول لإصابة بفيروس كورونا المستجد في نهاية 2019، خفضت في نهاية ىذار/مارس كل الرحلات الجوية مع بقية دول العالم خوفا من وصول مصابين جدد.

لكن بكين باتت تسمح منذ الثامن من حزيران/يونيو لعدد من شركات الطيران بينها "إير فرانس" برحلة واحدة أسبوعيا.

© 2020 AFP