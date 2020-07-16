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تونس: 73 نائبا يودعون رسميا لمكتب البرلمان لائحة لسحب الثقة من رئيسه راشد الغنوشي

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صورة لمراسل فرانس24 في تونس نور الدين مباركي ملتقطة من شاشة فرانس24
صورة لمراسل فرانس24 في تونس نور الدين مباركي ملتقطة من شاشة فرانس24 © فرانس 24
نص : فرانس24 تابِع
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فيديو : نور الدين مباركي

أودع 73 نائبا ينتمون إلى ثلاث كتل برلمانية في البرلمان التونسي لائحة ترمي إلى سحب الثقة من رئيسه راشد الغنوشي على خلفية ثمان نقاط وردت في هذه العريضة أبرزها سوء إدارة رئيس البرلمان، مسألة تجاوز النظام الداخلي، وإدلائه بتصريحات على علاقة بالسياسة الخارجية للدولة. ورفضت كتلة الحزب الدستوري الحر انعقاد جلسة من أجل انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، وصعد أعضاء من الكتلة إلى منصة البرلمان بهدف تعليق الجلسة. ويسعى الرئيس قيس سعيد حاليا للعثور على مرشح توافقي لخلافة رئيس الحكومة المستقيل من أجل نيل ثقة برلمان منقسم.

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