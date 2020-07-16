فيروس كورونا: رئيس الوزراء الفرنسي يعلن فرض ارتداء الكمامة في جميع الأماكن العامة المغلقة بالبلاد

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أكد الخميس رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس في خطابه أمام مجلس الشيوخ أن ارتداء الكمامة لمكافحة فيروس كورونا المستجد سيكون إجباريا في كل الأماكن العامة المغلقة في البلاد اعتبارا من بداية الأسبوع القادم. وتشمل الأماكن العامة المغلقة المحلات التجارية والمطاعم والمكتبات ومكاتب العمل الحكومية. وكانت الحكومة تنوي فرض ارتداء الكمامات بداية شهر أغسطس/آب المقبل لكنها أرتأت تقديم الموعد بعد وجود شواهد على عودة الإصابات بمرض كوفيد-19.

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قال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس في بيانه عن السياسة العامة أمام أعضاء مجلس الشيوخ الخميس إن فرنسا ستفرض وضع الكمامة "اعتبارا من الأسبوع المقبل" في كل الأماكن المغلقة التي تستقبل جمهورا "وخصوصا المحلات التجارية".

وقال كاستيكس "كنا ننوي فرض ذلك اعتبارا من الأول من أغسطس/آب. لكني أدركت أن هذا الموعد متأخرا (...) لذلك سيدخل المرسوم حيز النفاذالأسبوع المقبل". وأكد أن "وضع الكمامات يشكل مع احترام قواعد التباعد الاجتماعي إجراء فعالا للوقاية والحماية".

وكان إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون في 14 تموز/يوليو عن فرض وضع كمامات في "الأماكن العامة المغلقة" اعتبارا من الأول من أغسطس/آب أثار ارتياح الذين يدعون إلى ذلك. وقد طالبوا بتطبيقه فورا بما في ذلك في أماكن العمل.

وقال كاستكس إنه "في المكاتب التي توصف بالمهنية يفترض تطوير الإجراءات الصحية التي تحكم النشاطات المعنية".

فرانس24/أ ف ب

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