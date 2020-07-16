قرصنة ضخمة عبر تويتر تستهدف حسابات شخصيات وشركات بينها بيل غيتس وأوباما وآبل وأوبر

أ ف ب/أرشيف

على الرغم من الإجراءات الأمنية المشددة المضادة للقرصنة التي تتبعها كبريات شبكات التواصل الاجتماعي لحماية مستخدميها، تمكن عدد من القراصنة الأربعاء من اختراق حسابات شخصيات بارزة وشركات كبرى في الولايات المتحدة عبر تويتر. وفوجئ متابعو الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وبيل غيتس وجو بايدن وإيلون ماسك وجيف بيزوس وشركة آبل وشركة أوبر بتغريدة من هذه الحسابات تعدهم بمضاعفة ما يرسلونه إليها من عملات بيتكوين، شريطة أن يفعلوا ذلك خلال 30 دقيقة فقط.

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اخترق قراصنة حسابات رسمية الأربعاء عبر تويتر تابعة لعدد من الشخصيات البارزة في الولايات المتحدة، مثل بيل غيتس وباراك أوباما وجو بايدن وإيلون ماسك وجيف بيزوس، وكبريات الشركات الأميركية مثل آبل وأوبر، لعملية قرصنة ضخمة عصر الأربعاء تمكّن خلالها قراصنة الإنترنت من نشر إعلانات تدعو متابعي هذه الحسابات لإرسال مبالغ بعملة "بيتكوين" الرقمية مع وعد بمضاعفتها.

وأمهلت بعض هذه التغريدات الزائفة، التي ما لبث أصحاب الحسابات المستهدفة بعملية القرصنة أن حذفوها، كل متابع لهذه الحسابات 30 دقيقة لكي يرسل إلى عنوان محدّد مبلغا بعملة البيتكوين ليحصل مقابلها على ضعف هذا المبلغ.

وجاء في التغريدة المزوّرة التي نشرت على حساب إيلون ماسك، رئيس شركة تيسلا، "أربعاء سعيد! سأقدّم بيتكوين إلى كلّ متابعيّ. سأضاعف كلّ المبالغ التي يتم إرسالها على عنوان البيتكوين الموجود في الأسفل".

من بين الحسابات التي نشرت إعلانات مشابهة: حساب المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت بيل غيتس، وحساب رئيس شركة أمازون جيف بيزوس، والمرشح الديمقراطي إلى الانتخابات الرئاسية الأميركية جو بايدن والرئيس الأميركي السابق باراك أوباما ورئيس بلدية نيويورك السابق مايكل بلومبرغ.

وسارع كاميرون وينكليفوس، الشريك المؤسس في شركة "جيميني" للتبادلات بالعملات الرقمية، إلى التحذير من عملية القرصنة هذه. وقال في تغريدة على حسابه الرسمي عبر تويتر "هذه عملية احتيال، لا تشتركوا فيها!".

وفي حين ذكرت تعليقات ومنشورات عبر تويتر أنّ آلاف الدولارات بعملة البيتكوين أرسلها على الأرجح من وقعوا ضحية هذه العملية الاحتيالية، قال موقع تويتر إنّه "يراجع" ما جرى وسيُصدر قريبا بيانا بهذا الشأن.

وفي اتصال أجرته معها وكالة الأنباء الفرنسية قالت متحدّثة باسم بيل غيتس "يمكننا أن نؤكّد أنّ هذه التغريدة لم يرسلها بيل غيتس. تبدو هذه جزءا من مشكلة أكبر يواجهها تويتر. تويتر على علم بذلك ويعمل على استعادة الحساب".

من جانبه قال موقع تويتر إنّه يراجع ما حصل وسيصدر قريبا بيانا بهذا الشأن.

وما أن شاع خبر هذه القرصنة حتى هوى سهم تويتر بنسبة 4% في التعاملات الإلكترونية في وول ستريت بعد إغلاق جلسة التداولات.

فرانس24/أ ف ب

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