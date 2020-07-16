مصر تطلب توضيحات بشكل عاجل من حكومة إثيوبيا بشأن بدء ملء خزان سد النهضة

© إدواردو سوتيراس أ ف ب/ أرشيف

مشهد عام للنيل الأزرق لدى عبوره سد النهضة في 26 كانون الأول/ديسمبر 2019

في أول رد رسمي من القاهرة بشأن تصريحات أديس أبابا عن بدء ملء خزان سد النهضة الواقع على نهر النيل، طلبت مصر من إثيوبيا إيضاحا رسميا عاجلا بشأن مدى صحة ما ورد على لسان وزير المياه الإثيوبي في وقت سابق من اليوم نفسه.

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قالت وزارة الخارجية المصرية الأربعاء إن مصر طلبت إيضاحا رسميا عاجلا من إثيوبيا بشأن مدى صحة بدء ملء خزان سد النهضة على النيل الأزرق.

وهذا هو أول رد رسمي من القاهرة بعد أن قال وزير المياه الإثيوبي في وقت سابق من اليوم إن أديس أبابا بدأت ملء الخزان بعد يوم من إخفاق محادثات مع السودان ومصر بهذا الشأن .

انخفاض في مستويات النيل الأزرق في السودان

من جانبها، ذكرت حكومة السودان أن مستويات المياه في النيل الأزرق تراجعت بنحو 90 مليون متر مكعب يوميا بعدما بدأت إثيوبيا ملء خزان سد النهضة الضخم على النيل في أراضيها.

وقالت وزارة الري والموارد المائية في بيان "اتضح جليا من خلال مقاييس تدفق المياه في محطة الديم الحدودية مع إثيوبيا أن هناك تراجعا في مستويات المياه بما يعادل 90 مليون متر مكعب يوميا ما يؤكد إغلاق بوابات سد النهضة".

وأضافت الوزارة في البيان أن السودان يرفض أي "إجراءات أحادية الجانب يتخذها أي طرف خصوصا مع استمرار جهود" التفاوض بين الدولتين ومصر.

فرانس24/ رويترز

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