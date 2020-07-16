مقتل شخصين في هجوم في محافظة كردستان بإيران

الرئاسة الايرانية/ا ف ب

صورة وزعتها الرئاسة الإيرانية في 22 أيلول/سبتمبر 2019 تظهر عناصر الحرس الثوري الإيراني خلال عرض عسكري في طهران

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طهران (أ ف ب)

قنل شخصان وجرح ثالث في هجوم "إرهابي" شنته "مجموعة مناهضة للثورة" في محافظة كردستان بشمال غرب إيران، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (ارنا).

وقالت الوكالة نقلا عن بيان للحرس الثوري الإيراني إن الأشخاص الثلاثة "كانوا يقومون بمهمة توزيع الاعانات الغذائية على الاهالي حين هاجمهم ارهابيون تابعون لمجموعة مناهضة للثورة حيث استشهد اثنان واصيب الثالث بجروح تم نقله الى المستشفى للعلاج".

ولم يوضح الحرس الثوري طبيعة هذه "المجموعة الإرهابية".

وأوضحت الوكالة الرسمية أن أحد الضحايا هو من سكان المنطقة والثاني مسؤول في إدارة المنطقة والثالث من أفراد الباسيدج القوات الإسلامية التي تضم متطوعين.ولم تكشف أسماؤهم.

وقال البيان إن الهجوم وقع في قرية بلبر.

وتواجه إيران منذ نحو أربعين عاما متمردين أكرادا يستخدمون قواعد في كردستان العراقية المجاورة لشن هجمات على الحرس الثوري أو مؤسسات على الأراضي الإيرانية.

© 2020 AFP