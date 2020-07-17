الهند: حصيلة الإصابات بفيروس كورونا ترتفع إلى أكثر من مليون حالة

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إحدى المصابين بفيروس كورونا بمستشفى شاردة في نويدا الكبيرة، ولاية أوتار براديش (شمال الهند)، في 15 يوليو/تموز 2020.

بلغت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في الهند الجمعة 1,003,832 إصابة مؤكدة، وهي ثالث أعلى حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل. وسجلت البلاد البالغ عدد سكانها 1,3 مليار نسمة 25 ألفا و602 وفاة منذ بدء انتشار وباء كوفيد-19 بحسب أرقام رسمية أعلنتها وزارة الصحة قبل الظهر.

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تخطت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في الهند الجمعة مليون إصابة. وأحصت البلاد 1,003,832 إصابة مؤكدة، ما يمثل ثالث أعلى حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل، و25602 وفاة منذ بدء انتشار وباء كوفيد-19 بحسب أرقام رسمية أعلنتها وزارة الصحة قبل الظهر.

وتشير الحصيلة الرسمية إلى رصد حوالى 35 ألف إصابة جديدة و700 وفاة نتيجة الفيروس خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

ويبقى عدد الوفيات جراء كوفيد-19 في الهند متدنيا نسبيا بالمقارنة مع الدول الأكثر تضررا، إذ لا يتعدى 18 وفاة من أصل مليون نسمة، فيما تبلغ هذه النسبة 417 في الولايات المتحدة التي تسجل أعلى حصيلة وفيات، وفق حسابات أجرتها وكالة الأنباء الفرنسية استنادا إلى البيانات الرسمية.

وبادرت السلطات المحلية في الأسابيع الأخيرة إلى إعادة فرض الحجر المنزلي (الذي فرضته مرة أولى من نهاية مارس/آذار لغاية مطلع يونيو/حزيران) والقيود الصحية لمكافحة الجائحة عبر أنحاء البلد البالغ عدد سكانه 1,3 مليار نسمة.

وحذر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر هذا الأسبوع بأن منطقة جنوب آسيا في طريقها لتصبح البؤرة المقبلة لوباء كوفيد-19 في العالم.

فرانس24/ أ ف ب

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