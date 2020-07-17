بطولة إنكلترا: أرسنال يفتقد غابريال حتى نهاية 2020

غلين كيرك ا ف ب

سيغيب غابريال حتى نهاية عام 2020

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لندن (أ ف ب)

سيغيب البرازيلي غابريال مارتينيلي مهاجم ارسنال الانكليزي حتى نهاية موسم 2020 بعد خضوعه لجراحة في ركبته.

وتعرض مارتينيلي لاصابة بركبته اليسرى الشهر الماضي، وأكد ارسنال الخميس ان البرازيلي لن يعود الى الملاعب قبل موسم 2020-2021.

وسجّل اللاعب البالغ 19 عاما عشرة أهداف في 26 مباراة هذا الموسم، ليفرض نفسه في موسمه الاول مع نادي شمال لندن.

قال ارسنال في بيان على موقعه الرسمي "يتعافى مارتينيلي راهنا من جراحة في ركبته، خضع لها في الاسبوع الاخير من حزيران/يونيو".

تابع "كانت الجراحة ناجحة، وفريقنا الطبي والمستشارون تشجعوا كثيرا من تقدم غابي الحالي في هذه المرحلة من شفائه".

اضاف "سيتابع عملية تعافيه بعد انتهاء الموسم، على امل ان يعود الى التمارين الكاملة في نهاية 2020".

ومن المتوقع ان يعود المدافع الاسباني بابلو ماري الى التمارين في ايلول/سبتمبر المقبل بعد التواء في كاحله خلال مواجهة مانشستر سيتي الشهر الماضي.

© 2020 AFP