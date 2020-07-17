تونس: محتجون يقتحمون محطة لجمع وضخ النفط في تطاوين للمطالبة بفرص عمل

أ ف ب

اقتحم المئات من المحتجين في تونس مساء الخميس، محطة رئيسية لضخ النفط بمنطقة الكامور في ولاية تطاوين (جنوب البلاد) خلال مظاهرات للمطالبة بوظائف في منشآت طاقة محلية، ما أدى إلى توقف عمليات الضخ بصفة كلية الجمعة.

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اقتحم المئات من المحتجين مساء الخميس محطة رئيسية لجمع وضخ النفط بمنطقة الكامور (ولاية تطاوين، في جنوب تونس) خلال مظاهرات للمطالبة بوظائف في منشآت طاقة محلية، ما أدى إلى توقف عمليات الضخ بصفة كلية الجمعة.

وأكد المستشار لدى وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي حامد الماطري أن "عمليات ضخ النفط من منشآت نفطية بصحراء تطاوين في اتجاه ميناء الصخيرة عبر الأنابيب توقفت كليا".

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وأضاف أن "الخسائر يمكن أن تكون كبيرة لأن نصف إنتاج تونس من البترول يمر عبر خط الأنابيب هذا". وتابع المسؤول أن المفاوضات مع المحتجين متواصلة وأن "هناك مشكلة تنموية حقيقية في تطاوين ولن تُحل بتوظيف عدد من المحتجين بل بضرورة وضع مقاربة تنموية للولاية".

وقام المحتجون بإغلاق المضخة الرئيسية في المنطقة دون أن يدخلوا في اشتباكات مع قوات الجيش التي عززت من تواجدها.

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وزارة الدفاع التونسية التي تحرس هذه المنشآت قالت في بيان الخميس إن القوات المسلحة "تعاملت مع هذه المستجدات بقدر عال من المسؤولية والحرفية وضبط النفس للحيلولة دون إزهاق الأرواح والسقوط في منزلقات خطيرة".

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كما أكدت أيضا أن الجيش "لن يسمح بالقيام بأي أعمال تخريبية قد تستهدف المنشآت النفطية أو أي اعتداء قد يطال الأفراد".

ويطالب محتجون في مركز ولاية تطاوين منذ أسابيع بتطبيق اتفاق وقع مع الدولة عام 2017 عقب احتجاجات، وينصّ على توظيف آلاف العاطلين من العمل في المنطقة وتخصيصها بصناديق استثمار.

وهدد المحتجون منذ أسابيع بتعطيل الانتاج في موقع الكامور النفطي المهم الذي يقع في الصحراء ويبعد ساعتين من مركز الولاية. وتنشط في المنطقة ستة حقول نفطية تستثمر فيها شركات أوروبية.

وترتفع نسبة البطالة في تطاوين إلى حدود 30 في المئة وهي من أعلى المعدلات في البلاد.

فرانس24/ أ ف ب

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