حصيلة يومية قياسية بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تزيد عن 68 ألف إصابة

تيموثي إيه. كلاري ا ف ب/ا ف ب

فورتيتود، أحد الأسدين الرخاميين الرابضين أمام مكتبة نيويورك العامة عند تقاطع الجادة الخامسة والشارع 42، وقد وضعت على وجهه كمامة لتشجيع النيويوركيين على الاستمرار بالتزام تدابير التباعد الاجتماعي لمكافحة وباء كوفيد-19 في 8 تموز/يوليو 2020.

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واشنطن (أ ف ب)

سجّلت الولايات المتّحدة مساء الخميس أكثر من 68 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية قياسية في هذا البلد، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز حتّى الساعة 20,30 (00,30 ت غ الجمعة) أنّ الدولة الأكثر تضرّراً من الوباء في العالم سجّلت خلال 24 ساعة 68,428 إصابة جديدة بالوباء، إضافة إلى 974 وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الذين حصد الفيروس الفتّاك أرواهم في هذا البلد إلى 138,201 شخص من أصل 3,560,364 مصاباً.

ومنذ نهاية حزيران/يونيو تواجه أقوى دولة في العالم تزايداً متسارعاً في أعداد المصابين بالفيروس ولا سيّما في الولايات الواقعة في غرب البلاد وجنوبها.

وعلى مدار الأيام العشرة الأخيرة تراوح عدد الإصابات الجديدة المسجّلة يومياً ما بين 55 ألفاً و67 ألف إصابة.

وتعادل هذه الأرقام ضعف تلك التي كانت تسجّل في نيسان/أبريل، عندما كان القسم الأكبر من الولايات المتّحدة يخضع لتدابير عزل للحدّ من تفشّي الوباء.

وسجّلت حصيلة الإصابات اليومية القياسية السابقة الأربعاء وقد بلغت 67,632 إصابة.

والخميس سجّلت فلوريدا، التي كانت من أوائل الولايات الأميركية التي تخرج من العزل، حصيلة وفيات يومية قياسية بفيروس كورونا المستجدّ بلغت 156 وفاة.

وفلوريدا هي الولاية التي باتت تسجّل أكبر عدد من الإصابات اليومية الجديدة في البلاد، متقدّمة بذلك على كاليفورنيا وتكساس، وتناهز الحصيلة اليومية حوالي 10 آلاف إصابة جديدة.

ولغاية اليوم أصيب بالفيروس في فلوريدا أكثر من 315 ألف شخص.

وتوقّعت نماذج وبائية محدّثة أن تزداد الحصيلة اليومية للوفيات المرتبطة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة ليبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد 151 ألفاً بحلول 1 آب/أغسطس و157 ألفاً بحلول 8 آب/أغسطس.

وهذه الأرقام هي حصيلة متوسّط نماذج وضعتها 23 مجموعة بحثية في الولايات المتحدة وأماكن أخرى، ونشرها الثلاثاء فريق مختبر "ديفيد رايخ لاب" من جامعة ماساتشوستس، نيابة عن المراكز الأميركية للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

© 2020 AFP