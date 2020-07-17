رئيس الوزراء المالي يقر في مقابلة مع فرانس24 بارتكاب الشرطة أخطاء في المظاهرات الأخيرة

رئيس الوزراء المالي في حوار مع فرانس24. 16 يوليو/تموز 2020 © فرانس24

أقر رئيس الوزراء المالي بوبو سيسيه في مقابلة أجراها مع فرانس24 بوقوع أخطاء من قبل الأمن والشرطة خلال المظاهرات الأخيرة، المناهضة للرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا، التي اجتاحت البلاد وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى في صفوف المتظاهرين. ووعد سيسيه بفتح تحقيق قضائي في الملابسات والظروف التي أدت لسقوط ضحايا. على الصعيد نفسه أرجأت حركة الخامس من يونيو الاحتجاجية تجمعا دعت إليه بعد أيام من مظاهرة يوم الجمعة الماضي التي تحولت إلى اضطرابات وعنف على مدار ثلاثة أيام.