سان جرمان يكرم وفادة بيفيرين بسباعية نظيفة

آن كريستين بوجول ا ف ب/ا ف ب

المدافع الكاميروني لنادي باريس سان جرمان لويك مبي سوه يحتفل بختمه مهرجان الاهداف في مرمى بيفيرين البلجيكي (7-0) في مباراة ودية في باريس في 17 تموز/يوليو 2020.

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باريس (أ ف ب)

واصل باريس سان جرمان استعداداته لاستحقاقاته المقبلة باكرامه وفادة ضيفه بيفيرين البلجيكي بسباعية نظيفة في باريس في مباراة ودية هي الثانية له في خمسة أيام.

أمام الآلاف من جماهيره على ملعب بارك دي فرانس، حقق باريس سان جرمان فوزه الثاني على التوالي بعدما كان سحق مضيفه لوهافر من الدرجة الثانية 9-صفر.

ويستعد النادي الباريسي لنهائي مسابقتي كأس فرنسا (ضد سانت إتيان) في 24 تموز/يوليو الحالي وكأس الرابطة (ضد ليون) في 31 منه والدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا (ضد أتالانتا الإيطالي) في 12 آب/أغسطس المقبل في لشبونة.

ويخوض باريس سان جرمان مباراة ودية ثالثة ضد سلتيك الاسكتلندي في 21 الحالي.

وأقيمت المباراة على فترات مدة كل منها 30 دقيقة (مدة الشوط الواحد 60 دقيقة)، ولم يقدم لاعبو النادي الباريسي مستوى مقنعا خصوصا الارجنتيني ماورو ايكاردي الذي اهدر العديد من الفرص أمام فريق احتل المركز الاخير في الدوري البلجيكي وسيلعب الموسم المقبل في الدرجة الثانية.

وانتظر باريس سان جرمان الدقيقة 20 لافتتاح التسجيل بفضل النيران الصديقة حيث سجل

ألكسندر فوكوتيتش بالخطأ في مرماه بضربة رأسية، وعزز البرازيلي نيمار دا سيلفا بالثاني من ركلة جزاء (28)، قبل أن يضيف إيكاردي الثالث (47)، وكيليان مبابي الرابع (60+1).

وتألق الكاميروني إريك-ماكسيم شوبو-موتينغ في الشوط الثاني بتسجيله ثنائية، وختم مواطنه لويك مبي سوه المهرجان بهدف سابع في الدقيقة 93.

وعلق المدرب الالماني لباريس سان جرمان توماس توخيل على الفوز قائلا "الاكثر اهمية هو اننا نجحنا في اللعب 4 مرات 30 دقيقة كي نمنح 60 دقيقة لكل لاعب. كان ذلك رائعا بالنسبة لنا".

وأضاف "خلقنا الكثير من الفرص ولم يدخل مرمانا اي هدف ولم يتعرض لاعبونا الى اي اصابة. الفريق أكثر تركيزا ويستفيد من عملنا الجيد معا".

وتابع "نرغب في المواصلة على هذا النحو الثلاثاء (ضد سلتيك)".

© 2020 AFP