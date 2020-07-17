سيرينا وليامس تخوض دورة كنتاكي

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لوس انجليس (أ ف ب)

ستخوض الاميركية سيرينا وليامس، حاملة لقب 23 بطولة كبرى في كرة المضرب، دورة كنتاكي الاميركية في آب/أغسطس المقبل بحسب ما ذكر المنظمون الخميس.

وستكون وليامس (38 عاما) مع مواطنتها سلون ستيفنز حاملة لقب 2017، بين عداد المشاركات في الدورة التي تنطلق في 10 اب/اغسطس.

ولم تخض وليامس اية دورة منذ تمثيلها بلادها في كأس الاتحاد في شباط/فبراير الماضي، وذلك قبل تعليق كل دورات المحترفات بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

ومن المتوقع استئناف دورات المحترفين والمحترفات في اب/اغسطس.

وكانت وليامس قد اشارت انها تنوي المشاركة في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في نيويورك في نهاية اب/اغسطس.

وتُعدّ دورة كنتاكي من الاضافات الجديدة على روزنامة الموسم المعدل بسبب جائحة كورونا، الى جانب دورة براغ (10-16 اب/اغسطس). ويُستهل الموسم المشوّه بدورة باليرمو الايطالية لدى السيدات في 3 اب/اغسطس.

© 2020 AFP