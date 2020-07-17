فرنسا: اتفاق بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين على إرجاء تطبيق تعديلي قانون معاشات التقاعد والبطالة

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أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس الجمعة بعد اجتماعه مع النقابات وأصحاب العمل الاتفاق على تأجيل تطبيق تعديلين قانونيين يتعلقان بمعاشات التقاعد والتأمين ضد البطالة، في خطوة تهدف لمواجهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بفيروس كورونا. وقال إن الأولوية "من الآن فصاعدا، هي محاربة الأزمة ومسألة التوظيف، ومكافحة البطالة، وطرق ووسائل إيجاد سبل النمو الاقتصادي في أسرع وقت ممكن".

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أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس الجمعة إثر اجتماع له مع ممثلي النقابات وأصحاب العمل، تأجيل تطبيق تعديلين قانونيين يتعلقان بمعاشات التقاعد والتأمين ضد البطالة، بسبب الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بفيروس كورونا.

وقال: "اتفقنا معا على أن أولوية الأولويات، من الآن فصاعدا، هي محاربة الأزمة ومسألة التوظيف، ومكافحة البطالة، وطرق ووسائل إيجاد سبل النمو الاقتصادي في أسرع وقت ممكن".

وتُتوقع خسارة 900 ألف وظيفة في فرنسا بحلول نهاية العام.

وقال مشاركون إنهم أبلغوا بتأجيل تطبيق تعديل قانون التأمين ضد البطالة الذي تطالب النقابات بالغائه حتى أوائل عام 2021.

وشدد قسم من التعديل في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي متطلبات الحق في التعويض (العمل لستة أشهر خلال آخر 24 شهرا مقابل أربعة من أصل 28 سابقا) وضرورة العمل ستة أشهر بدلا من شهر واحد لتجديده.

وتضمن الشق الثاني على وجه الخصوص أن يُجرى اعتبارا من سبتمبر/أيلول حساب جديد لتعويض العاملين المؤقتين.

أما بالنسبة لتعديل نظام معاشات التقاعد، فقد وعد كاستكس باستئناف التشاور "في الأشهر المقبلة" على أساس "نهج جديد".

وقد واجه الرئيس إيمانويل ماكرون سلسلة من التحركات الاحتجاجية سواء تمثلت في مظاهرات السترات الصفراء أو موظفي الخدمات العامة في وجه التعديلات القانونية التي حاول تنفيذها منذ انتخابه قبل ثلاث سنوات.

وقد اضطر بعد تفشي كوفيد-19 لإدارة أزمة صحية واقتصادية واجتماعية ستسبب، وفقا للإحصاءات الرسمية، ركودا بنسبة 9% في فرنسا في عام 2020، وهو أمر لم يسبق له مثيل منذ عام 1948.

ودافع الرئيس الفرنسي عن خطة انتعاش أوروبية تجري مناقشتها في قمة في بروكسل، ستمول جزئيا خطة النهوض الفرنسية.

فرانس24/أ ف ب

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