فنزويلا تعتبر دخول مدمرة أمريكية المنطقة المتاخمة لمياهها الإقليمية "عملا استفزازيا"

صورة وزعت في 24 حزيران/يونيو للمدمرة نيتز الأمريكية لدى مغادرتها مرفأ سفاجا في مصر في 20 تموز/يوليو 2019 بعد زيارة.

قالت وزارة الخارجية الفنزويلية في بيان الخميس إن دخول المدمّرة "يو.إس.إس. بينكني" التابعة للبحرية الأمريكية وتوغلها "خلسة" في منطقة واقعة تحت السلطة القضائية لبلادها في البحر الكاريبي يمثل "انتهاكا للقانون البحري". ونددت الوزارة بهذا العمل واعتبرته "استفزازيا" فيما قالت القيادة العسكرية الأمريكية الجنوبية (ساوثكوم) إن المدمرة أبحرت في مياه دولية بما "يتوافق مع القانون الدولي" لضمان حرية الملاحة في المنطقة. وتشهد العلاقات بين البلدين توترا شديدا على خلفية إرسال شحنات نفط إيرانية إلى كراكاس التي تمر باضطرابات سياسية.

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أصدرت الخميس وزارة الخارجية الفنزويلية بيانا ندّدت فيه بدخول مدمّرة أمريكية "خلسة" المنطقة المتاخمة لمياهها الإقليمية، معتبرة هذا الأمر "عملاً استفزازياً".

وقالت وزارة الخارجية إنّ المدمّرة "يو.إس.إس. بينكني" التابعة للبحرية الأمريكية أبحرت "في منطقتنا المتاخمة على بُعد 16.1 ميلاً بحرياً (حوالي 30 كلم) من السواحل الفنزويلية". وأوضحت الوزارة أنّ توغّل السفينة الحربية "خلسة" في هذه المنطقة الواقعة في البحر الكاريبي والخاضعة للسلطة القضائية الفنزويلية يشكّل "انتهاكاً للقانون البحري على كل الصعد". وأضافت أنّ هذا التوغّل هو "عمل استفزازي لا مبرّر له" من جانب الولايات المتحدة التي يحاول رئيسها دونالد ترامب بشتّى الطرق الإطاحة بنظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو.

والمنطقة المتاخمة تقع على تخوم المياه الإقليمية لدولة ما وتمتدّ إلى مسافة تصل إلى 24 ميلاً بحريًا (حوالي 44 كلم) من سواحل هذه الدولة. ووفقاً للأمم المتحدة، فإن الدول تتمتّع بامتيازات في منطقتها المتاخمة تتعلّق بقضايا الجمارك والضرائب والهجرة.

وكانت القيادة العسكرية الأمريكية الجنوبية (ساوثكوم) المسؤولة عن العمليات العسكرية في منطقة البحر الكاريبي أعلنت الأربعاء أنّها أرسلت المدمّرة "يو.إس.إس بينكني" إلى البحر الكاريبي في مهمة لضمان "حرية الملاحة" في هذه المياه والتأكيد على عدم قانونية ما تحاول كراكاس ممارسته من "سيادة في مياه دولية".

وأضافت في بيان أنّ المدمّرة "أبحرت في مياه دولية، على بعد أكثر من 12 ميلاً من سواحل فنزويلا، بما يتوافق مع القانون الدولي".

وأوضحت القيادة العسكرية الأمريكية في بيانها أنّ "نظام مادورو غير الشرعي يطالب بدون وجه حقّ بالسيادة على تلك المياه الدولية التي تبعد ثلاثة أميال عن حدود المياه الإقليمية"، مؤكّدة أن هذه المطالبة "لا تتوافق مع القانون الدولي".

وأضافت "سنمارس حقّنا القانوني في الإبحار بحرية في المياه الدولية من دون الإذعان لمطالب غير قانونية".

فرانس24/ أ ف ب

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