فيروس كورونا: ارتفاع عدد الإصابات في فرنسا ومخاوف من حدوث موجة جديدة للوباء

قالت الخميس وزارة الصحة الفرنسية إن البلاد قد سجلت 534 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و18 حالة وفاة. وعلى الصعيد نفسه، أكد رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس في خطابه الخميس أمام مجلس الشيوخ أن ارتداء الكمامة لمكافحة فيروس كورونا المستجد سيكون إجباريا في كل الأماكن العامة المغلقة في البلاد اعتبارا من بداية الأسبوع القادم.

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ذكرت وزارة الصحة في فرنسا أن البلاد سجلت 534 إصابة جديدة مؤكدة و18 وفاة بفيروس كورونا الخميس وذلك بعد ساعات من دعوة وزراء للمواطنين بوضع الكمامات في الأماكن العامة المغلقة للحيلولة دون حدوث موجة جديدة للوباء.

ووفقا لبيانات وزارة الصحة فقد وصل العدد الإجمالي للوفيات منذ ظهور الفيروس إلى 30138 حالة والإصابات حوالي 174 ألفا. وتراجع عدد المصابين بالمستشفيات بواقع 119 إلى 6796.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس قد أعلن في بيانه عن السياسة العامة أمام أعضاء مجلس الشيوخ الخميس إن فرنسا ستفرض وضع الكمامة في كل الأماكن المغلقة التي تستقبل جمهورا "وخصوصا المحلات التجارية"، إجراء سيدخل حيز النفاذ الأسبوع المقبل.

فرانس24/أ ف ب/رويترز

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