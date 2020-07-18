الكويت: ولي العهد يتسلم بعض صلاحيات أمير البلاد بعد دخوله المستشفى لإجراء فحوص طبية

أ ف ب/ أرشيف

أفادت وكالة الأنباء الكويتية السبت أنه تم نقل بعض صلاحيات أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، البالغ من العمر91 عاما والذي دخل المستشفى لإجراء فحوص طبية، لولي عهده الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (83 عاما).

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أفادت وكالة الأنباء الكويتية السبت نقل بعض صلاحيات أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (91 عاما)، الذي دخل المستشفى لإجراء فحوص طبية، لولي عهده الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (83 عاما) .

ونقلت الوكالة عن وزير شؤون الدوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح صدور أمر أميري "بالاستعانة بسمو ولي العد لممارسة بعض اختصاصات حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله الدستورة مؤقتا".

وزير الديوان الأميري: سمو أمير البلاد دخل المستشفى لاجراء بعض الفحوصات الطبية https://t.co/e150xiLJ8a#كونا #الكويت — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) July 18, 2020

وقد سمي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد في 2006 بعد إجماع من أفراد العائلة الحاكمة الذين اختاروه لتولي المنصب، نظرا لشعبيته داخل الأسرة وصورته كسياسي متواضع يعمل بعيدا من الأضواء.

وكان أمير البلاد قام في 2019 برحلة علاجية في الولايات المتحدة استمرت ستة أسابيع وتخللها إلغاء لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب وضعه الصحي.

الأمير صباح وصل إلى سدة الحكم في بداية العام المذكور بعدما صوّت البرلمان المنتخب لصالح إعفاء الشيخ سعد من مهامه بعد أيام فقط من تعيينه أميرا للبلاد بسبب مخاوف على وضعه الصحي، وتسليم السلطة للحكومة برئاسة الشيخ صباح الذي اختير أميرا في ما بعد.

وكان الشيخ صباح وزيرا للخارجية الكويتية لسنوات طويلة، وقد عرف عنه خلال عمله في الوزارة بكونه وسيطا موثوقا به من قبل الدول الاقليمية والمجتمع الدولي.

والكويت من أثرى دول منطقة الخليج الغنية بالنفط ومصادر الطاقة الأخرى. وهناك أكثر من 100 مليار برميل نفط في احتياطاتها المؤكدة، ما يمثل نحو 10 بالمئة من احتياطات العالم. وتنتج الكويت نحو 2,7 مليون برميل يوميا تصدر منها نحو مليونين.

ولدى الكويت البالغ عدد سكانها الأصليين 1,5 مليون نسمة فقط من نحو خمسة ملايين، صندوق ثروة سيادي تزيد أصوله على 600 مليار دولار، ما يوفر وسيلة تمويل للدولة.

كما تبلغ حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 70 ألف دولار سنويا، وهي بين الأعلى على مستوى العالم.

فرانس24/ أ ف ب

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